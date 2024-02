UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Una città in mano a bande di maranza. Residenti terrorizzati non escono più di casa. Nuove aggressioni ieri sera in centro. Falliscono le paturnie dei Quadrifogli, Trifogli e Margherite.

Il mood di questa amministrazione lo esprime la consigliera e presidente di commissione Antonella Eloisa Gatta. Nello stesso momento in cui, ieri sera, una banda di stranieri si menava in Borgo stazione e mentre in centro un uomo veniva assalito dai maranza, gioielli di famiglia dei terzomondisti al governo, la consigliera rendeva nota la sua presenza in centro con queste parole: “Quant’è bella piazza San Giacomo!”. Confortante. Basta una piccola frase, una semplice poesia per coprire il disordine amministrativo in atto. E’ lo stampino della sinistra Ztl che sta contribuendo al drammatico declino della città più elegante del nord est. Sul piano politico un fallimento dell’esuberante movimento federativo civico presentato nel novembre scorso da De Toni e i suoi seguaci, ovvero “Il Quadrifoglio”. Il sogno, era stato detto, è quello seguire le orme della Margherita, prendendo spunto dalla realtà civica da Trento e diffusasi poi a livello nazionale. Questo e’: Quadrifoglio, Trifoglio e Margherita. Nel frattempo i maranza scorrazzano e i residenti ormai si barricano in casa. Appunto, come dice De Toni, il movimento civico e federativo è “un sogno”. E tale resterà.