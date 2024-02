NavalnyShock! Il boia sovietico ha colpito l’anima del dissenso. Lutto in tutto l’Occidente illuminista. La figlia: E’ tornato nella sua Patria perché sognava una nazione libera. La Lega: Prematuro additare colpevoli. L’ultimo messaggio.

Il suo ultimo messaggio: “Se mi uccidono non avete il permesso di arrendervi. E’ una cosa molto ovvia. Se dovessero decidere di uccidermi vuol dire che siamo incredibilmente forti. Dobbiamo utilizzare questo potere per non rassegnarci (…)”.

E’ morto (come?) in un campo di detenzione in mezzo all’Artico a 2.000 chilometri da Mosca. Aleksej Navalny aveva 47 anni ed era l’oppositore di Putin che ha avuto il coraggio di rientrare nel suo paese dopo essersi curato per i postumi di un avvelenamento, in Germania. Tutto il mondo occidentale è sotto schock per le modalità e la tempistica di questa morte. Eroe e martire esemplare anche in Italia che, in un contesto globale, la libertà di stampa viene dipinta a tinte sempre più fosche, nel 2023 l’Italia ha recuperato posizioni nella classifica internazionale stilata da Reporter Senza Frontiere, passando dal 58° posto del 2022 al 41°dello scorso anno.