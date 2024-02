SindacatoSvitato Exxx…Polzive!!! La CislFp da “accettiamo la sfida” a sanguisuga. Tira aria di purghe all’interno del sindacato del monarca Cannarsa: calci in culo ai dirigenti non allineati. A Uil e Nursind il merito di aver ottenuto uno storico risultato sulle Rar. Ieri mattina vertice con Fedroiga e Riccardi. E’ scontro sui segretari confederali.

Uil e Nursind salutano con favore le soluzioni messe sul tavolo da Fedriga e Riccardi rispetto alla questione delle Rar (risorse aggiuntive indispensabili per mantenere intatti i livelli qualitativi della sanità dell’area giuliano-isontina), uscite ieri dall’incontro trilaterale. I rappresentanti sindacali hanno avuto la garanzia che nessun lavoratore perderà un euro in busta paga. Un successo determinato dall’insurrezione in massa del personale sanitario che ha partecipato alle manifestazioni pubbliche organizzate da UilFp e Nursind dei giorni scorsi nelle piazze e nelle sale di Trieste e Monfalcone. Un accento cui i vertici della regione non potevano ignorare. Con il nuovo metodo della perequazione delle economie introdotto quest’anno, l’azienda sanitaria giuliano isontina avrebbe subito un taglio di circa 3 milioni di euri. Una pazzia che alcune sigle sindacali (CislFp), per non disturbare la Direzione Centrale Salute, si erano piegate a novanta gradi e reso noto di “voler accettare la sfida”. Una posizione ambigua, paraculesca che ha messo in evidenza la struttura simil “sovietica” della CislFp monopolizzata dal cocco di Gianna Zamaro, Nicola Cannarsa. All’incontro di ieri non si è presentato nemmeno il confederale Alberto Monticco, tanto per far capire quanto frega alla Cisl dei lavoratori. Ma è stato diffuso un comunicato allucinante che esalta il risultato raggiunto grazie al lavoro dei suoi colleghi. La teoria scombinata dei vertici sindacali CislFp è da antologia: prima si proclama lo stato di agitazione, poi si accordano con la regione annunciando alla città e al mondo che: “accettiamo la sfida”; il “martire” Jurkic (vedremo dopo perché) annuncia lo sciopero che rischia di polverizzare la sistemazione dorata da 110mila euri/anno del segretario Cannarsa alla Direzione Centrale Salute (cocco di Gianna Zamaro). Posizioni troppo barricadere per una sigla che, in questa battaglia, ha sempre trasmesso l’immagine dello struzzo travestito da sindacato. E per questo motivo il monarca Cannarsa schiaccia il pulsante delle epurazioni. Nel giro d’aria finiscono il povero Jurkic (vedi sopra) coll’esperto di topolini Lapi; Pennino e Vidotto a Udine sono già stati purgati. E qui si capisce perché il comunicato della CislFp di ieri è stato firmato da Romina Dazzara, Fabrizio Oco (porte girevoli) e Renata Della Ricca. Il monarca non vuole che si disturbi il manovratore. Purtroppo la posizione del purgatore Cannarsa ha destabilizzato il quadro delle categorie sindacali regionali sanità. Ieri in via dell’Orologio c’erano solo due segretari confederali, Zorn per la UilFp e Piga per la Cgil. Monticco assente. Sindacato svitato.