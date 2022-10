UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Secondo avviso di sfratto a Fontanini: Le gang in pieno centro. Dove sono gli sceriffi? Dopo i fuoristrada (100mila euri), in arrivo le pistole elettriche (40mila euri) e nuovi vigili. A che servono?

Mentre il sindaco e la sua corte inauguravano le rifiniture di sala Ajace, il cuore della città era ostaggio di una cinquantina di ragazzini che hanno dimostrato, in pieno giorno, tutta la fragilità del settore della sicurezza di palazzo D’Aronco. Uno dei pilastri della campagna elettorale.

L’avviso di sfratto a Fontanini (Copyright Isabella De Monte) non è giunto solo dall’esito elettorale di domenica con la Lega che è ritornata ai valori di 5 anni fa, bensì dalla paura dei frequenti episodi di violenza che si compiono in pieno centro. Galleria Astra. Fallito l’esperimento del presidio di via Leopardi (nulla è cambiato), la percezione di vivere in una città insicura e pericolosa ha ormai colpito anche il cuore del capoluogo. Cittadini ed esercenti sono esasperati dopo gli ultimi episodi di venerdì scorso. Picchiato il titolare del supermercato di via Battisti e liti furiose in galleria Astra. Adolescenti che si divertono a devastare tutto ciò che trovano consapevoli che il “reparto sicurezza” del comune ignora il fenomeno. Gli sceriffi, guidati dal trio Fontanini-Del Longo-Ciani, non vogliono impelagarsi in questioni pericolose. E’ più semplice bastonare gli automobilisti, oppure tirare legnate ai titolari di esercizi pubblici che incasinarsi con le gang. Appena li vedono tirano dritto o chiamano la Polizia. Intanto i cittadini sono impauriti. Ormai anche il centro storico è teatro di scorribande di ragazzini che in pieno giorno minacciano le persone e bivaccano sui marciapiedi. Fontanini ha rivendicato come un successo il fatto di aver riportato sotto il suo controllo il Corpo della Polizia Locale. ma la situazione è peggiorata. II sindaco vuole assumere nuovi vigili. A fare cosa? dopo aver acquistato i due pick up (100mila euri) cui nessuno li usa, aver acquistato i droni per giocare in castello o in via Marco Volpe, aver impegnato 40mila euri per le pistole elettriche e aperto una sede distaccata in via Leopardi che è diventato un centralino. Dopo tutto questo torrente di danaro i cittadini sono costretti ad assumere guardie giurate private. E allora perché pagare Del Longo, Ciani e Fontanini? Secondo avviso di sfratto in una settimana.