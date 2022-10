MovimentoTormento Exxx…Polzive!!! I 5 Stelle intonano il De Profundis al Campo Largo. Patuanelli: Il Pd si è dimostrato una forza politica spocchiosa con la puzza sotto il naso. Citofonare a Serracchiani.

Il Ministro Patuanelli, colui che Serracchiani avrebbe voluto indicare come candidato presidente alle regionali del prossimo anno, coglie l’occasione del vertice regionale dei pentastellati a Udine per metter le cose in chiaro con i Dem. Dice il ministro: “Il Pd si è dimostrato una forza politica spocchiosa, con la puzza sotto il naso e con la pretesa di muovere un campo politico che non è più in grado di rappresentare”. La paternale, riferita ad alcuni esponenti di livello regionale, non ha meravigliato più di tanto anche perché il Campo Largo anelato dalla corrente di Bettini può dirsi definitivamente sepolto.

E’ appena terminata la riunione dei 5 Stelle di Udine al bocciodromo di Cussignacco, coordinata dal responsabile regionale Luca Sut (“Unico neo di questa campagna elettorale il fatto che non sia stato eletto”. Ha detto Patuanelli), che ha visto la partecipazione dei vertici regionali del partito i quali hanno ribadito l’interesse verso l’Alleanza Verdi- Sinistra Italiana e i difficili rapporti col PD.

A livello locale, Comune di Udine, una voce che vuole mantenere l’anonimato, osserva: “Siamo in attesa di capire cosa vogliono fare nei prossimi giorni coloro che hanno fatto opposizione a Fontanini”. In attesa, ma, a giudicare dall’analisi di Patuanelli, intervenuto in video conferenza, il percorso sembra difficile. Ecco un brano:

“Abbiamo raggiunto un risultato al di là di ogni aspettativa, unico neo è quello che Luca Sut non è entrato in Parlamento, mi dispiace perché è stato uno dei paralmnentari italiani più apprezzati da tutte le forze politiche per impegno e competenza. Mi dispiace che Luca non sia di nuovo a Roma – afferma Patuanelli -. Abbiano deciso di consolidare i risultati nelle aree del paese dove eravamo i favoriti, consapevoli che le regioni del nord sono precluse a qualsiasi tipo di voto in nostro favore. La prima questione da affrontare è capire come essere più attrattivi per recuperare il voto in quell’area del paese; soprattutto cercare di capire le esigenze degli imprenditori. Sul reddito di cittadinanza, penso che gli elettori abbiano capito che è uno strumento utile in un momento di fragilità del contesto sociale”. Il ministro pensa al futuro dei grillini. “E’ necessario trasformare il movimento in una forza politica radicata sul territorio che parla a un campo politico ben definito. Ritengo – puntualizza il ministro – un successo personale aver portato il movimento a sinistra del PD e non al centro. Mi sento molto vicino ai temi di Pecoraro Scanio (il primo esponente di un governo italiano che 15 anni fa iniziò ad occuparsi dei cambiamenti climatici), a Stefano Fassina, che è una persona che va coinvolta e molti altri. Il nostro obiettivo dei prossimi 5 anni sarà quello di fare opposizione, costruire una forza politica che ha uno zoccolo duro vicina a quel mondo di sinistra che non ha rappresentanza se non la nostra. Giuseppe Conte è la persona adatta a guidare questo progetto”. Ai piani alti del Pd sia regionale che nazionale le parole di Patuanelli sono arrivate come saette. Con un commento sarcastico: Patuanelli dice questo? Qualcuno avverta Serracchiani, l’unica eletta del PD in Friuli, che caldeggiava il nome di Patuanelli come candidato presidente del centrosinistra alla regione nel 2023. Nota a margine, i vertici locali del movimento 5Stelle in Friuli Venezia Giulia saranno nominati nei prossimi giorni.