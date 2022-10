CasaModerna Exxx…Polzive!!! Inaugurata la litania friulana. Riparo per trombati e spernacchiata dai pordenonesi: “I matrimoni si fanno con i vivi e non con i morti”. Taglio del nastro ignorato dai sindaci.

E’ come un’agonia che dura da vent’anni. E da quest’anno, per tirar sù il morale agli espositori, si regalano gli ingressi durante la settimana.

Il taglio del nastro della fiera della Casa Moderna è ormai ridotto ad un’autocelebrazione riservata al presidente Da Pozzo, al trombato di turno, a qualche assessore, al rappresentante di categoria e pochi altri che ripetono sempre le stesse cose. Come una monotona filastrocca. Quest’anno, all’inaugurazione, erano assenti anche i due sindaci soci dell’ente: Martignacco e Udine. Come da copione, ad ogni cambio di amministratore o presidente di Cda (re-introdotto da quest’anno per sistemare colui che ha perso le elezioni a Palmanova: Antonio Di Piazza), si gioca la carta della fusione con Pordenone. La qual iniziativa non è mai presa dai pordenonesi. Al solito sono i friulani e, con puntualità svizzera, il neo presidente Di Piazza ha reso noto di aver preso contatti col suo collega di Pordenone per avviare un processo di fusione con la Spa del Noncello (1milione 200mila euri di capitale sociale). Va ricordato che di una simile proposta si fece attore il presidentissimo della Camera di Commercio di Udine-Pordenone Da Pozzo che, per tranquillizzare i friulani e lo scandalo di 4 bilanci in rosso consecutivi (fino al 2020, poi è intervenuto Riccardi coi vaccini a salvare la baracca), ha lanciato la proposta per gli allocchi friulani. Che i pordenonesi hanno respinto. Tant’è che il sindaco di Pordenone, socio di Pordenone Fiere, non l’ha presa bene e si è limitato a liquidare la proposta con queste parole:

“I matrimoni si fanno con i vivi e non con i morti”. Rase al suolo le piazzate. Il motivo è semplice, il polo fieristico di Pordenone, dati anti covid, ovvero 2019, ha registrato un fatturato di 6,5 milioni e mezzo. Quello di Udine, 1,4 milioni. Per questo motivo il presidente del polo pordenonese Pujatti, che ragiona da imprenditore e non da collezionista di poltrone, fa sapere agli udinesi che fusioni e acquisizioni hanno senso solo se compiute all’interno di un progetto industriale. Che non c’è. Il punto è questo, l’agonia assorbe anche i padiglioni che sono trasformati in centri vaccinali, discoteche, centri vaccinali o uffici dell’Arpa di Palmanova. Sulla ribollita di Torreano di Martignacco, il consigliere regionale Massimo Morettuzzo ebbe a dire: «L’attendismo in una situazione come questa è più simile a una lenta eutanasia che a una volontà di rilancio». A Pordenone lo hanno capito e non è un caso che il vice presidente della Camera di Commercio di Udine-Pordenone (socio di maggioranza dell’ente Udine-Gorizia Fiere) sia Michelangelo Agrusti che non ha interesse alcuno a un progresso dell’Ente udinese.