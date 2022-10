FarWest a sulle strade del trevigiano. Un ragazzo ruba tre auto e provoca tre incidenti. Uccide un ciclista e sperona l’auto dei Carabinieri.

Pirata della strada semina il panico in città: investe e uccide un ciclista e provoca un incidente con una macchina dei Carabinieri. Il pirata è Steve Quintino, un 19enne di Riese Pio X (Tv). E’ stato lui a seminare il panico stamttina in città avendo provocato tre incidenti e ucciso un ciclista. Intorno alle 9.15 del primo ottobre, ci sono stati una serie di incidenti in località San Vito di Altivole, Fonte e San Zenone degli Ezzelini. Tutti provocati dal medesimo uomo, un pirata della strada armato, secondo i primi riscontri, che ha seminato il panico e provocato anche una vittima. L’uomo ha prima rubato un’auto ad una signora minacciandola ed è poi uscito di strada ad Altivole. Lì ha rubato la seconda macchina ad una signora che stava andando in farmacia. Da qui è partita una fuga nella zona di Onè di Fonte e San Zenone degli Ezzelini. Dove l’auto ha investito un ciclista che era insieme alla moglie. La macchina ad Onè di Fonte ha avuto uno scontro contro un camion. E lì, Quintino ne ha rubato una terza con cui ha speronato la vettura dei Carabinieri. Nella sua corsa, il pirata ha anche colpito e investito Mario Piva ciclista che morto sul colpo. L’impatto violentissimo in via Antonio Vivaldi a San Zenone, nei pressi delle scuole elementari. Piva, residente a Loria, è del 1955 ed era in sella alla sua bicicletta quando è stato colpito in pieno dal pirata. L’uomo quando è stato arrestato dai Carabinieri si è dimostrato visibilmente alterato e delirante. Si è anche messo ad urlare frasi sconnesse. «Non avrete più notizie di me – ha urlato – Quando non avrete più notizie di me capirete che il mondo sta finendo. Sta finendo il mondo». E ad un passante che si è fermato per rispondergli a tono, l’arrestato tra versi e risatine ha detto: «Ammazzatelo questo». Il giovane si trova ora piantonato in ospedale.