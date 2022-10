UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Io Amo Udine tuona contro il centrodestra: “Servono vigili di quartiere no posti fissi di Polizia”. Tremano i Fratelli d’Italia.

Il sindaco si è arreso alle scorribande della decina di stranieri che ogni giorno si diverte ad impaurire i cittadini. La città è in mano loro. Una resa che pesa sul saldo amministrativo della giunta Fontanini, ma soprattutto sull’esito elettorale in città di Fratelli d’Italia che, rispetto alle politiche del settembre scorso, da qui alla prossima primavera, vedrà i suoi consensi precipitare violentemente. Purtroppo gli show sulla sicurezza di questi giorni, non hanno pagato e i risultati si sono visti. I Benito Remix sono il simbolo, più della lega, della legge e dell’ordine. Nostalgia del ricino e del manganello è il coté degli sceriffi, che, nei fatti, ha prodotto solo poltrone per se stessi. Intanto gli udinesi sono impauriti dalle quotidiane spaccate sulle vetrine, le risse, le bottiglie che volano, le lame e le sciabole che roteano. In via Girardini, sede del comando Polizia Locale, arrivano bisarche di mezzi a due e quattro ruote come fossero noccioline. La propaganda come specchietto per le allodole che a Udine non incanta più. Recentemente sono state acquistate due nuove Ducati da 20mila euri l’una. A che servono? Nell’autorimessa di via Marco Volpe non c’è più posto. Il comando si è dotato di pistole elettriche (40mila euri), munizioni, cani, droni, manganelli, scudi antisommossa, stivali, giubbotti scarponi per combattere il crimine, ma ieri, dopo la rissa di via Leopardi, dal palazzo sono giunte clamorose affermazioni di resa: Non sappiamo come fermarli. L’unico di area centrodestra che propone soluzioni ponderate è il candidato sindaco Stefano Salmé che domenica scorsa ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Udine: “Non serve un presidio come quello di via Leopardi, i vigili devono monitorare il territorio, il poliziotto di quartiere deve avere un dialogo coi cittadini costante. Le telecamere – aggiunge Salmé – solo nei luoghi sensibili, stazione delle corriere, dei treni”. All’appuntamento con le comunali manca poco più di un semestre e, ad oggi, con l’escalation di episodi di questi ultimi giorni, il paragrafo “sicurezza” è fallimentare. Qualcuno in Fratelli d’Italia comincia a preoccuparsi.