CaosCalmo Exxx…Polzive!!! Entro il 25 ottobre presentazione candidature per il nuovo segretario del PD Fvg. Divisione centristi contro sinistra. Pordenonesi favoriti.

Manca solo una settimana alla presentazione dei candidati per l’elezione del nuovo segretario regionale del PD che si terrà sabato 29 ottobre. Dopo le dimissioni dell’uscente Cristiano Shaurli, una riunione di direzione, di assemblea e la sventata preoccupazione di convocare un congresso prima delle elezioni, si andrà all’elezione di un segretario-traghettatore. Chi sarà quel temerario che vorrà farsi rosolare sui carboni accesi delle regionali, dei campi larghi, del terzo polo, delle comunali di Udine e Sacile? Con tempestiva sagacia Serracchiani, deputata eletta in Friuli, si è fatta eleggere capogruppo alla camera e Shaurli si è tolto dalle peste. Stando a quanto riporta il “Gazzettino” di oggi i candidati alla segreteria potrebbero essere addirittura tre, con una predominanza di Pordenone (Renzo Liva e Da Giau) rispetto a Udine (Franco Lenarduzzi sindaco di Ruda). La consigliera regionale Chiara Da Giau, area centrista, è sostenuta dall’ex deputato Paolo Coppola e da Francesco Russo. Renzo Liva, più vicino alla “ditta”, gode dell’appoggio della segretaria provinciale del Pd Triestino Caterina Conti, una parte del PD pordenonese e di quello udinese. Dal goriziano sembra sia stata annunciata la discesa in campo del terzo candidato: Franco Lenarduzzi, sindaco di Ruda al confine con la provincia di Gorizia. Lenarduzzi mantiene un ottimo rapporto col già sindaco di Palmanova Martines; è coordinatore dei piccoli comuni Fvg e le riunioni, per questioni logistiche, sono spesso convocate nel municipio della città stellata. Particolare non trascurabile: chi sarà eletto segretario non potrà candidarsi alle regionali. Per questo motivo tanti big stanno alla larga dalla morta gora. Non è detto che in questo fine settimana e prima del 25 si trovi un’intesa su un nome per arrivare a un candidato unitario ed evitare le divisioni; soluzione, ad oggi, molto lontana. Il ricordo di 4 anni fa relativo alle mozioni presentate aiuta a codificare il quadro: La mozione dell’ex segretario Shaurli ottenne il 60%, mentre quella di Coppola (ex vice segretario) si fermò al 40.