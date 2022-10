GloryToOttobre Exxx…Polzive!!! Le alte temperature sono supposte per gli speculatori. Il prezzo del gas continua a scendere. Sorridono i friulani.

Il report è del pomeriggio di ieri ma testimonia come il trend con cui viene scambiato il gas naturale (in MWh) sul mercato di Amsterdam, stia crollando precipitosamente. Le alte temperature di questi giorni stanno spingendo al ribasso le quotazioni che, dalla quota 350 di settembre è precipitato a 113. Per gli esperti, il meteo è uno dei driver principali che determina il prezzo dell’energia molto più delle proposte europee che non hanno nessun tipo di impatto sul mercato. E il meteo ha polverizzato i progetti speculativi degli squali olandesi. La bolla sembra cedere e l’incubo bollette del gas, a quanto sembra, sta per svanire, stiamo tornando a valori vicini a 100 (siamo a 113). Questa discesa però avrà effetti sulle bollette di dicembre e gennaio non prima perché il valore calcolato in bolletta è la media del prezzo dei 3 mesi