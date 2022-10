LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Via Bellerio concede la deroga per aggirare il regolamento sulle incompatibilità dei segretari-delegati. Via libera a Calligaris a Monfalcone.

Il “giallo” sul rinvio dei lavori congressuali della Lega a Monfalcone, che in prima battuta erano stati fissati per il 24 settembre, si va chiarendo. I documenti che il commissario Bearzi attendeva da Milano per poter convocare i lavori erano, in realtà, quelli relativi alla deroga sulla incompatibilità del consigliere regionale Antonio Calligaris a farsi eleggere delegato di sezione. Il plico è arrivato e i lavori sono stati convocati per il 30 ottobre, data imposta al commissario Bearzi dalla faraona dei cantieri. Candidato unico Calligaris. Tuttavia il regolamento è chiaro e più di qualche iscritto ha fatto un salto sulla sedia. Da www.legaonline.it: “La carica di segretario regionale (o di delegato territoriale in questo caso) è incompatibile con la carica amministrativa di livello sovra comunale”. Questo passaggio basta e avanza per escludere dalla competizione i presidenti e i consiglieri di provincia, i consiglieri e gli assessori regionali e i governatori (vedi Fedriga). A Monfalcone il regolamento è carta straccia e si crea un precedente e un caso politico tutto interno al Carroccio. Ripercussioni inevitabili in tutte le regioni. Soprattutto in Veneto e Lombardia dove gli iscritti sono infuriati con Salvini per via del continuo rinvio dei congressi. L’assessore regionale Roberto Marcato è uno dei più critici che così commentava gli esiti post voto: «Cronaca di un disastro annunciato. Far finta di non sapere ciò che chi ascolta la gente, ascolta il territorio, sapeva da tempo, è da colpa grave». Con lui Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana e Fabrizio Boron, consigliere regionale della lista Zaia, che negli ultimi 12 mesi ha rischiato più volte l’espulsione per aver preso le distanze dalle politiche di Salvini e dei suoi. Una polveriera che investe tutto il Nord. Tornando alle deroghe, c’è molta attesa in Friuli per il congresso regionale dove potrebbero spuntare le varie correnti che in questi mesi sono letteralmente esplose. La corrente del presidente Fedriga (sarà incompatibile o ci sarà una deroga?); quella del salviniano di ferro Dreosto e quella dei nostalgici autonomisti di Fontanini (“Salvini non è più credibile”).