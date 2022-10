LignanoBabilonia Exxx…Polzive!!! Il comune abbraccia Svetlana, l’immobiliarista Ucraina alla conquista del mare: Concessa una deroga alla costruzione di uno sgradevole siluro alto 40 metri. Ricorso al TAR.

Dopo il Columbus che, causa la sconsiderata altezza, a una certa ora del pomeriggio e in piena estate, copre una porzione di spiaggia a Sabbiadoro, un altro caso di devastazione urbanistica sta interessando la località turistica. Come si vede dalle immagini, la costruzione di un colosso in via Latisana alto circa 40 metri rischia di ombreggiare le attività circostanti.

La “Immobiliare Estate” di Como, la cui amministratrice unica è Signorio Svetlana nata in Ucraina, cittadinanza croata e domiciliata a Wollerau in Svizzera, ha ottenuto dal consiglio comunale di Lignano del 15 marzo scorso (Giunta Fanotto), l’approvazione del Piano Comunale che gli permette di costruire un edificio a torre che sfiora, con le strutture sovrastanti l’ultimo appartamento, i 40 metri di altezza. L’indecorosa torre di 12 piani e 22 appartamenti dovrebbe sorgere al posto dell’attuale edificio alto 15 metri. Sul progetto pende un ricorso al Tar di Trieste riguardo a un magheggio che ha messo in allarme i ricorrenti rispetto alle deroghe concesse nel consiglio comunale del 4 novembre 2021. Tutto nasce dall’insieme di complessi normativi comunemente denominati “Piano Casa” introdotti dalla regione Friuli Venezia Giulia. In quella adunanza, il consiglio comunale aveva deliberato “la non operatività delle deroghe concesse dalla normativa regionale (vedi Grado, estetica)”. Solo che, per una serie di inaspettate influenze esterne, l’organo consiliare disponeva di accogliere le domande presentate anteriormente alla data del 4 novembre 2021. Infatti, il piano per la costruzione del Babylon Tower di via Latisana verrà approvato nel consiglio comunale del 18 marzo (voto contrario di Donatella Pasquin e Manuel La Placa).

I ricorrenti contestano la relazione tecnica che difetta della mancata valutazione degli impianti di forte ombreggiamento provocati dall’edificio sul contesto urbano, il limite della superficie coperta e dell’altezza calcolata solo all’intradosso dell’ultimo livello abitabile, 35,50 metri che poi si sviluppano fino a 39. Infine, la condizione più antituristica che una stazione balneare possa compiere: visto che all’interno dell’edificio verranno costruiti degli appartamenti, ampliare a Lignano la disponibilità di seconde case diventa difficilmente compatibile con il concetto di turn over turistico. ecco perché Bibione prevale per presenze turistiche rispetto a Lignano e raddoppia la quota di tassa di soggiorno che sfiora, per il 2022 i 3 milioni e mezzo di euri.