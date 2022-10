UdineFarWest Exxx…Polzive!!! La resa di Vestaglia-Fontanini: chiesto l’intervento dell’esercito. Una cinquantina di migrantes trasferiti alla Cavarzerani.

Mentre le forze dell’ordine erano impegnate a sistemare nell’ex caserma Cavarzerani una cinquantina di migrantes appena arrivati, il sindaco Fontanini, gli assessori Laudicina, Franz e Olivotto, Ciani, il presidente Berti e i consiglieri Zanolla, Govetto, Foramitti, Pittioni, Vidoni e Agostinelli stabilivano i termini della resa rispetto ai malviventi che scorazzano indisturbati per la città. Il documento, presentato al vertice di stasera a palazzo, prende il nome di “Mozione a sostegno della richiesta di utilizzo dell’esercito da adibire per l’operazione Strade Sicure”. Il testo riconosce che ormai Udine è gravata da fenomeni di microcriminalità e criminalità organizzata che sfociano in aggressioni, pestaggi, furti, spaccio di droga in pieno giorno e che ormai il grado di insicurezza dei cittadini non è solo percepita ma reale. Giacchè la dichiarazione di resa è contenuta nel testo, i firmatari chiedono al sindaco periferico e alla giunta di spaesati di rivolgersi al Prefetto per verificare la possibilità di poter aderire a tale iniziativa al fine di garantire nei luoghi più sensibili della città la presenza di militari che garantirebbero un presidio costante e di monitoraggio delle zone e un ottimo deterrente contro la criminalità. Firmato, i consiglieri comunali: Pittioni Antonio, Pizzocaro Paolo, Zanolla Michele, Vidoni Luca Onorio, Agostinelli Ferramosca Giulia, Della Negra Gianfranco, Ioan Lorenza, Foramitti Paolo, Govetto Giovanni. Per la discussione del documento non c’è fretta, i cittadini continueranno a vivere nel clima di insicurezza e di terrore del Far West udinese, la proposta verrà presentata tra un mese.