UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Il comune taglia le siepi in via Roma. Il centro dello spaccio si sposta in piazzale Cella. Imponente retata mattutina con carabinieri e polizia locale coi cani antidroga all’interno di una struttura che accoglie minori stranieri non accompagnati.

Tre pattuglie della polizia locale di Udine col supporto dell’unità cinofila di via Marco Volpe e una pattuglia di carabinieri hanno compiuto una serie di controlli all’interno della struttura di piazzale Cella che ospita decine di minori non accompagnati già allontanati da un’altra sede della città. L’impiego dei cani antidroga in dotazione alla polizia locale ha permesso di trovare sostanze stupefacenti all’interno della struttura. Ormai il centro dello spaccio che rappresenta fonte di notevole guadagno per i minori non accompagnati è localizzato in piazzale Cella. Mentre in via Roma il comune taglia le siepi.