DistrettoTesoretto Exxx…Polzive!!! Dopo i contributi alla “RosaMistica” arrivano i condizionatori. Al distretto sanitario provvisorio di viale Veneto a Codroipo si sono accorti che fa caldo. Affidato alla ditta Musso Holding l’incarico di fornitura e posa in opera di 5 condizionatori. Chi è il proprietario dell’immobile dove si trova la struttura?

In attesa che i lavori dell’avveniristica “cittadella della salute” di Codroipo (Ud) arrivino al termine, alcuni ambulatori sono stati trasferiti provvisoriamente in viale Veneto n. 33. Fra imprevisti o vacanze, nessuno aveva dato peso al fatto che nel Medio Friuli il sole picchia come una palla di fuoco. E solo alcuni giorni fa, metà agosto e fine dell’estate, l’azienda sanitaria Friuli Centrale ha determinato di affidare a una ditta specializzata la fornitura e posa in opera di 5 condizionatori da installare all’interno del distretto vista la necessità di raffreddare i locali tecnici ed il deposito farmaci. Costo 23 mila e 400 euri. Tutto regolare, ben s’intende, solo che alcuni imprenditori hanno sbirciato fra le scartoffie dell’affidamento e hanno scoperto che la ditta incaricata per la fornitura degli impianti è la “Musso Holding Srl” di Codroipo. Cosa tiene insieme l’edificio di viale Veneto e la “calotta” della sanità codroipese? Una cuccagna sotto la protezione di “Rosa Mistica”.