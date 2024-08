MonfalconeAltaTensione Exxx…Polzive!!! Pronto Soccorso dell’ospedale al collasso. Il personale sanitario bersaglio di continue aggressioni; segnalati episodi di violenza. Gravi carenze di organico. UilFpl e Nursind proclamano lo stato di agitazione. L’assessore ignora il grido d’aiuto e dà la precedenza alla chiesa Rosa Mistica del distretto di Codroipo.

UilFpl e Nursind hanno organizzato una manifestazione ieri all’esterno del presidio per proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale del Pronto Soccorso di Monfalcone anche a seguito degli ultimi gravi episodi di violenza e del grido di aiuto del personale oramai stanco e stremato dalla grave carenza di organico in relazione al carico di lavoro dettato da un numero di accessi troppo elevato che si attesta attorno ai 45.000 annui con un’utenza che crea gravi difficoltà al personale. Ma i vertici della sanità regionale ignorano. Chi ha interesse a fare la guerra a Monfalcone? Sull’ospedale si gioca una partita politica senza precedenti. Il pronto soccorso della città dei cantieri è al collasso: 45mila accessi/anno rispetto ai 18mila di Gorizia e ai 60mila del Cattinara di Trieste. Quest’ultimo, un insaziabile moloc, dispone di 36 medici, 63 infermieri, 31 oss, 20 ausiliari a cui si somma il personale del 118, che comprende: 8 medici, 48 infermieri, 35 autisti, 25 oss e 7 anestesisti il cui interesse principale è quello di trasferirsi a fine turno presso le “croci” di Gradisca o di Gorizia per “arrotondare” la mesata dell’azienda. Lo scandalo dell’insaziabile area giuliana. A Monfalcone sono impiegati 17 medici, 35 infermieri, 21 oss, 3 ausiliari, 1 assistente amministrativo. Si capisce che utenti e personale sanitario sono abbandonati dai vertici regionali. Gli episodi di questi giorni, aggressioni continue in corsia, utenti scalmanati che distruggono porte e spaccano vetri, rivelano la drammaticità del contesto. Il personale è impaurito. Ma per i vertici regionali le priorità sono altre. Si lavora nel degrado di corridoi dove i pazienti sono accatastati come bestie, medici e infermieri costretti a lavorare in spazi di promiscuità insalubre. Alcuni mesi fa ci furono alcuni utenti che volevano far intervenire i Carabinieri del Nas e i funzionari dell’Ispettorato del lavoro. I segretari Stefano Bressan della UilFpl e Luca Petruz del Nursind chiedono di adeguare il personale del PS di Monfalcone a uno standard che sia in linea con l’idea di questa Direzione Aziendale di una Azienda unica, che potrà divenire tale solo quando i numeri e l’attività saranno alla pari, in linea con questo principio i numeri del personale devono essere rapportati al carico di lavoro che nel caso del PS si misura con gli accessi. «Non vogliamo scatenare guerre fratricide – ricordano Bressan e Petruz – ma il nostro intento è quello di avere una giusta ripartizione delle risorse siano esse umane o economiche. Come UilFpl e Nursind sappiamo che Trieste è certamente diversa per molteplici ragioni e che le condizioni sono altrettanto difficili. Vogliamo così ricordare, sfruttando i riflettori mediatici giustamente ancora accesi sulla prima linea della città dei cantieri, che le difficoltà del Pronto Soccorso di Cattinara non sono mai terminate. Abbiamo ascoltato ancora una volta i colleghi che si sono immedesimati in quelli di Monfalcone, ricordando le situazioni difficili a cui vanno incontro ad ogni singolo turno, con tutte le difficoltà organizzative e di organico, gli imprevisti e le carenze. Noi crediamo nel “confronto” non nello scontro. Noi crediamo nell’impegno dei lavoratori, che strenuamente difendiamo, senza curarci a quale “area” essi appartengano, uniti nell’impegno e nel sacrificio di ogni giorno. Le motivazioni che ci hanno portato a proclamare lo stato di agitazione sono le seguenti: Gravi criticità per la sicurezza degli operatori del pronto soccorso. Rischio per la sicurezza degli utenti che accedono al pronto soccorso. Grave carenza di organico e necessario aumento del numero di personale medico infermieristico e di supporto adeguando il numero del personale in relazione agli accessi alla pari di altre realtà. Protocollo relativo alle chiamate di urgenza verso la questura da rivedere. Necessario aumento dei posti letto della terapia semintensiva. Ripristinare la guardia attiva notturna per rispondere alle esigenze delle medicine evitando così l’invio di un medico del PS. Postazione fissa della polizia nei pronto soccorso. Intensificare le telecamere ospedaliere tra cui il parcheggio degli operatori e della zona dell’obitorio e tutte le altre zone scoperte. Incentivazione economica di tutto il personale. Da tempo abbiamo segnalato queste criticità alla Direzione Aziendale senza però avere risposte concrete, e come se non bastasse anche i lavori di ammodernamento e ampliamento del PS di Monfalcone, necessari a mettere in sicurezza gli operatori e l’utenza sembrano ancora impietosamente fermi». Ma per i vertici regionali, assessore Riccardi, direzione centrale salute di Zamaro e Asaro, le priorità sono altre. Per esempio: il progetto esecutivo dei “lavori di riqualificazione del comprensorio del Distretto di Codroipo relativo all’intervento di manutenzione straordinaria della Chiesa Rosa Mistica”. Importo complessivo di € 552.120. Intanto, Monfalcone brucia.