DeToniZampironi Exxx…Polzive!!! A Udine si respira aria di “cecottismo”. Su Friuli Doc si celebra lo sbrego dell’anno: per la conferenza stampa della 30esima edizione Fedriga e Bini sono esclusi. Non bastano 90 mila euri di contributi.

Il sindaco De Toni fa danzare gli autonomisti e li riporta ai tempi degli epici contrasti fra Cecotti e Illy. I manici di scopa rimbalzavano fra i corridoi del palazzo e gli stracci volavano. Altri anni e oggi è un revival. Per la conferenza stampa di presentazione della 30esima edizione di Friuli Doc (giovedì 5 settembre) l’assessore al turismo e alle attività produttive, ovvero colui che sgancia il “grano”, non è stato invitato. Forse per un eccesso di prudenza o per evitare di alimentare sospetti di natura “politica”, l’esponente di giunta, almeno a giudicare dalla locandina, non è fra i presenti. Si leggono i nomi del sindaco e del vice Venanzi. A dire il vero non appare nemmeno il nome del presidente Fedriga. Gli ottimisti pensano a un colpo di marketing, tipo Olimpiadi di Parigi, altri invece ritengono che la ruggine fra Udine e Regione sia ben incrostata. Un revival. Ma arriverà il colpo di teatro.