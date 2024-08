TivùFrùFrù Exxx…Polzive!!! L’afa di luglio addormenta i telespettatori. Calma piatta sulle frequenze delle televisioni private friulane. Telefriuli ingessata sul gradino più alto del podio. Seguono: Tele4 di Trieste e Tv12-UdineseTv. L’emittente triestina mantiene il primato nella fascia che va dalle 20,30 alle 22,30, Telefriuli primeggia dalle 18 alle 20,30.

Sono stati pubblicati i dati d’ascolto rilevati dall’Auditel per il mese di luglio. Nessuno sprint rispetto al mese di giugno. Telefriuli mantiene il primato con 68.800 contatti netti (ascoltatori di almeno un minuto nella fascia). In linea con il mese di giugno. Tele4 sale di alcune migliaia di contatti rispetto a giugno e si porta a 43.430 ascoltatori in fascia. Un pò staccata UdineseTv-Tv12 emittente del gruppo “Medianordest” che marca 31.780 contatti. Entrando nei dettagli, Telefriuli mantiene il primato nella fascia che va dalle 18 alle 20,30, mentre Tele4 è prima in quella che va dalle 20,30 alle 22,30. Al quarto posto Antenna Tre Veneto con 21.650 ascoltatori. Complessivamente il gruppo veneto di Medianordest raggiunge in Friuli VG quasi 97mila contatti.