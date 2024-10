UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Il comune proroga le convenzioni per mantenere a spese dei furlani i minori stranieri non accompagnati. Costo per 4 mesi: 1 milione e mezzo di euri. Alla Casa delle porte girevoli dell’Immacolata 450mila euri.

Si tratta del servizio di accoglienza residenziale e assistenza minori stranieri non accompagnati. Visti i tempi, si rende necessaria una proroga tecnica delle Convenzioni stipulate col comune in attesa dell’espletamento della nuova procedura di gara del servizio di accoglienza minori non accompagnati in essere per il periodo dal 1 ottobre 2024 al 31 gennaio 2025. Gli uffici del comune di Udine hanno valutato positivamente il servizio svolto dalle strutture e pertanto, l’affidamento del Servizio di accoglienza residenziale e assistenza minori stranieri non accompagnati, è stato riassegnato ai centri:

• Fondazione Casa Immacolata

• Centro di Formazione Professionale – Civiform

• Oikos Onlus

• Istituto Salesiano Bearzi

• Santa Angela Merici Soc. Coop. Sociale. Quanto costa il servizio? rispettando i posti messi a disposizione da ciascuna struttura il valore della proroga dell’appalto per il periodo di 4 mesi è stimato in € 1.485.052,80 IVA inclusa quasi un milione e mezzo di euri per devastare le comunità friulane, stimate come segue:

Fondazione Casa Immacolata n. 47 posti per giorni 123 per retta pro capite pro die € 79,00

(esente IVA); Centro di Formazione Professionale Civiform n. 43 posti per giorni 123 per retta pro capite pro die € 84,00 (+ IVA 5%); Oikos Onlus n.20 posti per giorni 123 per retta pro capite pro die € 80,00 (esente IVA); Istituto Salesiano Bearzi n. 14 posti per giorni 123 per retta pro capite pro die € 83,00 (esente IVA); Santa Angela Merici Soc. Coop. Sociale n. 20 posti per giorni 123 per retta pro capite pro die € 86,00 (+ IVA 5%). Conseguentemente il costo complessivo del servizio per il periodo dal 1 ottobre 2024 al 31 gennaio 2025 è suddiviso nel seguente modo tra i diversi operatori economici:

• Fondazione Casa Immacolata di via Chisimaio € 456.699,00. Presidente Vittorino Boem da Codroipo (dotata di “porte girevoli” dove i pischelli fanno il cazzo che vogliono e gli “educatori” si girano dall’altra parte…)

• Centro di Formazione Professionale Civiform € 466.489,80

• Oikos Onlus € 196.800,00

• Istituto Salesiano Bearzi € 142.926,00

• Santa Angela Merici Soc. Coop. Sociale € 222.138,00.

Paga Pantalone.