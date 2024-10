RussoFrancesco Exxx…Polzive!!! Chi bleffa di più? L’esponente del PD accusa il sindaco Dipiazza di bleffare sull’ovovia. Il consigliere regionale sul suo CV informa di essere “giornalista pubblicista”. A quale ordine è iscritto?

A Trieste fanno a gara a chi bleffa di più. L’esponente del PD Francesco Russo ieri tuonava contro il sindaco Dipiazza: «Tornato da Roma il sindaco impacchetta l’ennesimo bluff sull’ovovia: non c’è alcun documento formale ma solo il tentativo di prendere tempo per non ammettere che l’opera non si farà e quindi scaricare sulla prossima amministrazione la patata bollente». E qui siamo al primo bluff. A scrutare il curriculum vitae del vice presidente dell’aula, si legge che fra le “ulteriori informazioni” dell’esponente Dem spunta quella di “Giornalista Pubblicista”. A scartabellare l’elenco degli iscritti all’ordine dei giornalisti del Friuli VG aggiornato al 2 ottobre, non risulta nessun Francesco Russo in elenco. A quale ordine è iscritto? Una svista? Chi di bluff ferisce, di bluff perisce. A meno che non arrivi l’aggiornamento da parte del Consiglio. Tornando alla querelle contro il sindaco Dipiazza rispetto all’ovovia, il vice presidente ricorda: «Per ora, abbiamo un vago comunicato stampa che annuncia solo l’avvio di una istruttoria diretta alla emanazione di un decreto. Un bluff, appunto a cui i triestini hanno dimostrato di non credere più». Per ora l’unico bluff accertato è quello del consigliere che dichiara di essere “giornalista pubblicista” ma non appare in nessun ordine. E restiamo in attesa di diradare il bluff del golfo. A chi non crederanno più i triestini?