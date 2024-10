SindacatoAccelerato Exxx…Polzive!!! UilFpl e Nursind da Champions in Asugi: stabilizzati 141 lavoratori. CgilFp e Fials in retrocessione. Bressan e Petruz: Soddisfatti ma nelle strutture aziendali mancano ancora 700 professionisti. Si rischia il collasso. Riccardi-Petardi impegna 11mila euri per i festeggiamenti dell’ospedale di Udine.

Non si può ancora gridare “vittoria” ma un notevole risultato è stato ottenuto nell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina grazie alle serrate mobilitazioni di UilFpl e Nursind iniziate lo scorso anno e corredate da iniziative pubbliche davanti alle strutture ospedaliere e perfino al Prefetto cui hanno partecipato moltissimi iscritti. La costanza, la competenza e l’impegno dei due segretari generali, Stefano Bressan per la UilFpl e Luca Petruz per il Nursind, hanno permesso di ottenere la conferma della stabilizzazione di tutti i 141 lavoratori a tempo determinato dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina quindi con la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato. Il personale è cosi ripartito: Area Isontina 1 educatore professionale, 1 fisioterapista, 10 infermieri 24 oss, 2 assistenti tecnici, 6 operatori speciali, 3 assistenti amministrativi e 3 collaboratori amministrativi. Per l’Area Giuliana: 4 fisioterapisti, 5 infermieri, 37 oss, 7 assistenti tecnici, 15 operatori tecnici specializzati, 20 assistenti amministrativi e 3 collaboratori amministrativi. Nonostante questo grande risultato – osservano Bressan e Petruz – continuiamo a denunciare la grave carenza di organico che accusano tutte le strutture aziendali, con un’allarmante mancanza di oltre 700 professionisti di cui almeno 150 medici, 350 infermieri e 150 oss. A questo punto – rilevano Bressan e Petruz – l’azienda oltre ad attuare delle politiche per avere una maggiore attrattività dovrà fare delle scelte in seno alla riorganizzazione aziendale perché svariate strutture specialmente nell’area isontina oramai sono al collasso. Continueremo con le nostre vertenze per tutelare tutti i lavoratori dell’Azenda Sanitaria Giuliano Isontina e del Servizio Sanitario Fvg e proseguiremo nella nostra richiesta di equiparazione del salario accessorio di tutti i dipendenti del sistema sanitario come condiviso dall’Assessore alla Sanità nell’incontro dell’ 11 settembre scorso nella sede della protezione civile di Palmanova, dove abbiamo anche chiesto garanzie per l’anno 2025 e quindi la storicizzazione degli importi che verranno stanziati». I rappresentanti di UilFpl e Nursind ricordano che il prossimo incontro con l’Assessore e la Direzione Centrale Salute è previsto nell’arco di 30 giorni. Un grande successo che ha premiato la costanza delle due sigle rispetto alla “prudenza” e alle promesse da piazzisti che Cgil e Fials distribuivano e che sono finite in polvere. Bressan e Petruz intanto, tengono il punto e denunciano la mancanza di ben 700 professionisti nelle strutture aziendali. Un numero impressionante che sembra non interessare più di tanto il “sanitario” la cui priorità è quella di festeggiare i 100 anni della posa delle prima pietra dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Per ricordare ai cittadini l’evento che ricorre il 5 ottobre, è previsto un impegno di spesa di 11 mila euri destinati al giornale “compiacente”. Per la festa é stato acquistato un inserto a pagamento sul “Messaggero Veneto”.