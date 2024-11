UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Arrivano i fondi da Roma. Il comune di Udine richiama in servizio gli “Street Tutor”. Affidamento diretto per due mesi alla contestata Top Secret di Padova del servizio di promozione della cultura della legalità. Impegno di spesa 81mila euri.

Udine, causa l’eccessiva presenza di migrantes, è ormai una città che non garantisce il minimo di sicurezza ai cittadini. Gli episodi di maltrattamenti, scippi, rapine, risse e danni a terzi sono quotidiani. Nella speranza di rendere meno angoscianti le condizioni di vita dei residenti, la giunta De Toni, su impulso dell’assessore alla sicurezza Rosi Toffano, ripropone il progetto degli “Street Tutor” in pattuglia nel centro storico della città e per garantire un minimo di sicurezza ai cittadini. Le squadre saranno impegnate dal 14 al 23 novembre allo stadio Friuli per il Luna Park; dal 23 al 25 novembre in piazza 1°maggio per la Fiera di Santa Caterina; dal 15 novembre e fino al 28 dicembre in Borgo Stazione e dal 5 al 28 dicembre in centro storico. La giunta De Toni ha valutato che tale intervento si inquadra nell’attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza urbana ed il controllo coordinato del territorio indicata nel Protocollo d’intesa stipulato tra Prefettura e Comune di Udine afferente il progetto “SicurezzaPartecipata”. Va ricordato che il Comune di Udine è risultato assegnatario del contributo di € 83.741,11 nell’ambito del Fondo Unico Giustizia del ministero dell’interno e pertanto la giunta ha affidato alla ditta Top Secret Servizi Fiduciari S.r.l. di Padova, il servizio di promozione della cultura della legalità e del diritto alla sicurezza per complessivi € 81.618,00. L’opposizione, alcuni mesi fa, aveva contestato l’affidamento alla ditta padovana: “Non abbiamo nessuna garanzia che il personale che opera a Udine sia preparato. Inoltre, a leggere i siti specializzati su questo settore, si ricava che la “Top Secret” è un pò scadente. Scrive un ex collaboratore: “Non rispettano i tempi per i pagamenti dello stipendio, dopo 10 giorni, se va bene…”. E di rimbalzo un altro “tutor”: “Dopo 10 giorni non ho ancora ricevuto il pagamento. Intanto anticipo benzina e pasti”. Non è una farsa, è tutto “Top Secret”.