SbangBabyGang Exxx…Polzive!!! Udine, Pordenone e Trieste infestate da minorenni sbalinati. Residenti impauriti. La Guardia di Finanza intercetta a Treviso 26 ragazzini veneti e friulani in possesso di Hashish e Marjuana. Allarme sociale. Si cercano i giovani che hanno accoltellato un kossovaro a Trieste.

A Trieste un kossovaro è stato accoltellato; a Pordenone si vive nella paura a causa di ripetuti regolamenti di conti tra bande (l’ultimo sabato sera) in corso Garibaldi e via Mazzini. A Udine le scorribande della baby gang non fanno più notizia. I residenti confessano: “Le città cambiano da un mese all’altro. Siamo impauriti”. Nella stazione dei treni di Treviso le Fiamme Gialle del Comando Provinciale locale hanno intercettato 26 soggetti, quasi tutti giovanissimi, trovati in possesso di diversi quantitativi di marjuana o hashish. Nei confronti di 24 ragazzi, residenti in varie province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, è stato contestato l’uso personale di sostanze stupefacenti, con conseguente segnalazione alle competenti Prefetture. Tre di loro sono

risultati minorenni e per questo affidati ai genitori, previamente contattati dagli operatori di polizia. Droghe e alcool, gioventù bruciata. Ed è in questo contesto sociale che sono maturati gli ultimi episodi, quello di Trieste, dove le forze dell’ordine stanno vagliano le telecamere per scoprire gli autori che hanno accoltellato un coetaneo alla schiena e quello di Pordenone. Nel capoluogo della destra Tagliamento è emergenza baby gang. Sabato sera si sono verificati ben tre episodi. Giovani e giovanissimi si sono menati come pazzi vicino alla stazione ferroviaria e tra Corso Garibaldi, via Mazzini, il Bronx. Tutto è nato dopo che una ragazzina, minorenne, sotto l’effetto dell’alcol, soccorsa nella zona è stata portata in ospedale in ambulanza. Vicino a lei, pochi istanti dopo il malore, alcuni dei giovani che in seguito avrebbero partecipato alla maxi-rissa. Poco dopo le 18, il secondo episodio sembra esploso per questioni affettive. Coinvolti una ventina di giovanissimi. . Una giovane pordenonese e un piccolo gruppo di coetanei si ritrovano al parcheggio rialzato del supermercato Pam di corso Garibaldi. «Per parlare e risolvere una questione in sospeso – spiegherà il giorno dopo uno dei giovani protagonisti -, niente di più». Questioni di cuore, si apprenderà in seguito. Ma qualcosa anche lì va storto. A quella specie di “appuntamento”, infatti, si presentano sempre più ragazzi, quasi tutti minorenni. E gli animi si scaldano. Il gruppo ormai conta più di venti persone e si sposta al Bronx. Qui è la ragazzina a finire in pericolo. È determinante l’intervento di uno steward urbano, che protegge la giovane e la sottrae alle minacce dei coetanei. Il terzo episodio, come riporta “Il Gazzettino”, è collegato al secondo solamente perché un gruppo di giovani aveva appena “molestato” una ragazza vicino allo scalo ferroviario. A questo punto la rappresaglia: Parte la caccia al branco con tanto di identikit per identificare i responsabili. La ricerca sfocia nella gigantesca rissa della stazione. Friuli sotto scacco delle baby gang.