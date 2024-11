OrAterFrates Exxx…Polzive!!! Chi prega per un posto all’Ater di Udine? Dopo la cuccagna durata 5 anni all’europarlamento a 25 mila euri/mese di fondo spese, Elena Lizzi non gradisce l’impiego al Consorzio Bonifica Pianura Friulana e punta alla presidenza dell’Ater. Petardo del Dem Moretti.

Il centrodestra è alle prese con la designazione dei vertici delle 4 aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater) provinciali. Se, come anticipato su queste pagine, si ritiene condivisa l’indicazione del sindaco di Capriva Daniele Sergon alla guida dell’azienda di Gorizia, più articolata appare la situazione a Udine dove il vertice del cda dovrà deciderlo la Lega. Secondo “Il Piccolo” l’aspirante a prendere il posto dell’uscente Michelutti potrebbe essere l’ex europarlamentare Elena Lizzi da Buja, attualmente impiegata al Consorzio Bonifica Pianura Friulana di Udine. Un posto di lavoro inadeguato, una deminutio, dopo la cuccagna brussellese da 25 mila euri/mese di budget. In realtà la Lega premia una parlamentare il cui sigillo di 5 anni in Europa lo sintetizza lei stessa: «Si conclude la mia bellissima esperienza all’ European Parliament con la Lega Salvini Premier e il Gruppo ID a Bruxelles e Strasburgo. È stato un onore rappresentare il mio paese e la mia regione (…). Torno nella mia terra a testa alta, grata, fiera e orgogliosa per quanto realizzato e ancora più consapevole dell’impegno profuso. Non ho salvato il mondo, ma ho difeso fieramente ed efficacemente alcune filiere produttive italiane da rischi di frodi e impoverimento». Tutto qua? 60 mesi dedicati a difendere le filiere produttive e distribuire foto col beniamino locale, il ciclista Milan? Ad oggi i nomi in circolazione, detto di Udine e Gorizia, sono i seguenti: Daniele Mosetti Ater Trieste e il forzista Mauro Candido a Pordenone. Di fronte a questa giostra di nomi si fa sentire il capogruppo Dem in consiglio regionale, Diego Moretti: «Sono nomine usate come ricompensa e risarcimento. Si pensi al bisogno di casa, non alle poltrone. Le liste di attesa per un alloggio popolare restano alte (settemila famiglie in attesa di un alloggio) e, nonostante le molte risorse messe a disposizione dalla Regione per le manutenzioni degli alloggi, i tempi per i riatti ordinari in alcuni territori sono francamente inaccettabili». I tempi di attesa all’Ater di Gorizia sono di 550 giorni, quelli di Trieste, 580, di Udine 660, mentre a Pordenone 180. Invece di preoccuparsi di questo – continua Moretti – il centrodestra pensa alle prossime nomine Ater di presidenti e consiglieri come forma di compensazione e risarcimento o per ex sindaci sconfitti qualche mese fa, oppure per mancati candidati alle elezioni regionali dello scorso anno, così che nel 2028 non chiedano di nuovo di candidarsi e quindi non disturbare i consiglieri uscenti. Mi chiedo poi come un sindaco in carica, con quello che ha da fare nel proprio Comune, possa fare anche il presidente Ater».