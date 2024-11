Accade che i Benito Remix cambino prospettiva rispetto ai costumi e agli scandali.

Teatro Verdi di Trieste esaurito l’altra sera per la prima della stagione: La Traviata di Giuseppe Verdi. Foyer arricchito da imponenti composizioni floreali e paillettes che adornavano il pubblico femminile. Elegantissimi gli esponenti politici guidati dal sindaco Dipiazza, notorio tombeur de femmes, al cui seguito si sono uniti l’assessore Scoccimarro, l’onorevole Pizzimenti e il vice presidente della regione Mario Anzil. Quest’ultimo ha commentato l’evento: “La Traviata prodotta dal Teatro Verdi di Trieste è uno degli eventi culturali più attesi e più densi di significato di quest’anno per il Friuli Venezia Giulia. Sono riflettori che si accendono su uno dei titoli di enorme fascino del nostro patrimonio operistico. Non poteva esserci scelta più felice per una nuova produzione del Verdi – ha rilevato Anzil -, teatro che si conferma un riferimento fondamentale per interpretare le tradizioni musicali e gli apporti culturali decisivi nella definizione della storia della nostra stessa comunità”. Quale sarebbe il “valore spirituale” dell’opera? Violetta Valery, la protagonista, è una giovane cortigiana parigina (oggi si direbbe gran puledra o escort), dedita al lusso e ai piaceri; il suo protettore, il barone Douphol, non le fa mancare nulla. Il suo esordio (1853) fu scandaloso. L’argomento trattato non è altro che un’ode al vizio, prendendo spunto da una storia “immorale” dato che l’aggettivo “traviato” significa “che è uscito dalla retta via; moralmente guasto, corrotto“. Tuttavia per il vice presidente Anzil l’opera contiene un alto “valore spirituale”. Quale? quello delle mignotte? Per l’allestimento di Arnaud Bernard la Regione Fvg ha impegnato 300mila euri. Libiam ne’ lieti calici…