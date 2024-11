GrilliniArrosticini Exxx…Polzive!!! In Friuli è già burrasca a 5 Stelle: Il gruppo di Pordenone, oltre 60 iscritti, sfiducia la consigliera regionale Capozzi e la coordinatrice Fvg Elena Danielis. Il riservatissimo dossier inviato al presidente Conte. Ignorati i referenti locali sulle comunali di Pordenone. Il mistero del finanziamento ai gruppi territoriali. Qual’è provenienza?

I bene informati riferiscono che i petardi nell’area dei 5 stelle non esplodono solo a livello nazionale (querelle Conte-Grillo) ma anche in periferia, in particolare nell’area orientale dello Stivale. In attesa della “rivoluzione” del 23 e 24 novembre, il movimento in Friuli è travagliato dagli eventi e interessato a un caso nazionale composto da un documento riservatissimo che è stato inviato ai vertici del partito, direzione presidente Conte. L’antefatto risale a circa un mese fa: Assemblea del gruppo territoriale di Pordenone riunita il 27 settembre nel capoluogo friulano che conta circa una sessantina di iscritti. Il documento, votato a maggioranza, contiene elementi che confermano una profonda spaccatura fra la coordinatrice regionale Danielis e il gruppetto che fa riferimento alla consigliera regionale Maria Rosaria Capozzi. Le accuse che vengono rivolte a Capozzi sono severissime. Il tenore è questo: Non è competente e interviene senza conoscere in modo approfondito i problemi del territorio. I dettagli sono elencati nel verbale dell’assemblea: “Ci sono alcuni episodi che interessano l’area pordenonese e fra questi la discussione in consiglio regionale relativamente alla Gronda Nord Pordenone; Electrolux; mancanza medici alto pordenonese e Tagliamento”. Argomenti affrontati dalla Capozzi senza alcun confronto con il Gruppo Territoriale di Pordenone e Provincia. Stesso metodo, unilaterale e senza dibattito, per l’appoggio alla petizione sulla mancanza di medici di base nei comuni dell’alto pordenonese. L’intero gruppo della provincia di Pordenone chiede al presidente Conte e ai responsabili degli uffici territoriali la censura sull’operato del consigliere regionale e di fatto del coordinatore regionale. La relazione del gruppo della destra Tagliamento è categorica: “…mancano momenti di coordinamento politico da parte del coordinatore regionale sempre più distante dalla problematiche regionali così come da parte del consigliere regionale che non si rapporta con la base né con incontri né con altri mezzi, portando avanti azioni politiche non condivise con la base e con i responsabili provinciale e territoriali etc. Inoltre nel testo che inviamo e nel corso dell’assemblea è emerso il problema del finanziamento ai gruppi territoriali con danaro di cui non sappiamo la esatta provenienza e che ciò si stato deciso (accettazione) nel corso di una riunione “conviviale” e non ufficiale, riunione alla quale non è stato invitato il coordinatore provinciale del territorio in cui il prossimo anno si terrà la elezione del sindaco e della nuova giunta comunale (Pordenone) evento politico importantissimo per il Friuli Venezia Giulia”.