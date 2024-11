UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Drammatico borseggio all’ora di cena ai danni di una povera donna in via Battistig. Un curdo e un friulano fermano il rapinatore del sud. Intervento dei carabinieri.

Udine come un Far West. Si ruba anche all’ora di cena nel mezzo di una via.

Nella serata di oggi, sabato, un malvivente ha derubato una signora della sua borsetta in via Battistig a Udine. Alcuni passanti, fra cui un cittadino curdo e un commerciante di articoli orientali (Di Bernardo) hanno sentito la donna gridare aiuto e correre come una forsennata verso Viale Europa in direzione del rapinatore (vedi foto, quello sulla sinistra) con la speranza di recuperare il proprio bene. I due uomini sono riusciti a bloccare il delinquente (un uomo del sud Italia), tranquillizzare la vittima, recuperare la borsetta e chiamato le forze dell’ordine. E’ intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha formalizzato il fermo dell’individuo. Storia dei curdi, un popolo senza patria perseguitato dai turchi.