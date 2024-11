FioreSgranatore Exxx…Polzive!!! Il profumo di ricino avvolge l’attesa dell’inaugurazione della sede di Forza Nuova. Il leader Fiore denuncia per diffamazione il capogruppo di AVS Andrea Di Lenardo.

Si fa sempre più rovente il clima a Udine per via dell’annunciata inaugurazione di una nuova sede di Forza Nuova in via Paparotti, un’organizzazione politica che non fa mistero di voler rinverdire i tragici ferrivecchi del fascio e della stagionata XMas. Una settimana fa è stata inaugurata una sede a Ferrara con tanto di bandierotto raffigurante un teschio con un pugnale in bocca sormontato dallo slogan, “casa della patria”. Il leader è Roberto Fiore che, recentemente, ha dichiarato: “L’Italia ha il dovere di rompere le relazioni diplomatiche con Israele”. E’ il coté anti occidentale del regime. Legge e ordine e nostalgia del manganello. Ne sa qualcosa il capogruppo in consiglio comunale a Udine di Alleanza Verdi Sinistra Andrea Di Lenardo che, per essersi permesso di esprimere «grande preoccupazione per l’apertura domani di una nuova sede neofascista a Udine in via Paparotti» e per aver ricordato che «Fiore tornò in Italia solo nel 1997, dopo esservi fuggito per evitare due ordini di cattura (…) e che nel 1985 Fiore viene condannato per banda armata e nel 2023 per l’assalto squadrista alla CGIL a Roma del 2021», il consigliere, annuncia Fiore, è raggiunto da una querela per diffamazione. Di Lenardo ricorda: «Non c’è spazio per i fascisti, né a Udine, né altrove. No pasarán!».