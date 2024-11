GoriziaMestizia Exxx…Polzive!!! Dopo Robbie Williams a Trieste, Morissette e Sting a villa Manin gli europei si chiedono: Qual’è la capitale della cultura? Moretti rompe gli zebedei: 2,5 milioni di euri sprecati per l’aeroporto Duca d’Aosta. Per il sindaco Ziberna la grande soddisfazione è il ritorno delle province.

I friulani sono disorientati. Gorizia sta diventando un caso europeo per via dei numerosi eventi organizzati col timbro “Go2025” di capitale della cultura di cui nessuno si svolge in città. Prendi i concerti. Il capogruppo Dem Moretti fa saltare il pentolone isontino: «Dopo di Alanis Morissette e Sting già programmati a villa Manin, adesso l’unica presenza in Italia di Robbie Williams è organizzata a Trieste: ben venga la valorizzazione e l’utilizzo di luoghi come villa Manin (Ud) o Trieste, ma che senso ha allora spendere 2,5 milioni di euro per fare del Duca d’Aosta il campovolo del Fvg per i grandi eventi, se tutti i concerti di richiamo si svolgeranno fuori da Gorizia?». “Go2025” è l’unico caso di città capitale della cultura in cui i grandi artisti e le grandi mostre non trovano spazio nel cuore del faticoso capoluogo isontino ma a 100Km di distanza. Figuraccia atomica degli amministratori goriziani più interessati alla mangiatoia delle province che a Go2025!. Lo fa capire il sindaco Ziberna che ieri ha dedicato gran parte del suo tempo all’ente intermedio: «La notizia dell’approvazione dalla Camera dei Deputati della norma dello statuto della nostra Regione che consentirà il ripristino dell’ente territoriale intermedio è motivo di grande soddisfazione. Ne ho parlato nel mio incontro periodico con il sindaco di Cormons, Roberto Felcaro, volto a rafforzare il rapporto tra Gorizia e la Destra Isonzo. Le nuove Province saranno uno strumento di grande utilità soprattutto per i Comuni meno strutturati, per uffici tecnici, gare e appalti, scuole, manutenzioni, promozione. In questo contesto il ruolo di Gorizia, come confermato capoluogo di provincia, sarà essenziale nel supporto ed equilibrio territoriale e la Comunità del Collio, coordinata dal Comune di Cormons, sarà un prezioso strumento di collaborazione». Insomma… Go2025 è solo un gran rottura.