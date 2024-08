UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Gli “educatori” della Casa dell’Immacolata sono al mare. Gli ospiti alzano il tiro: di notte rombano i motori. Gimkane notturne col quad. Residenti esasperati, preannunciata un manifestazione contro la gestione della struttura. Video rovente.

Il divertimento, assicurano i residenti che ormai sono rassegnati a convivere con i manigoldi, inizia a mezzanotte. Tutte le sere. Come ieri sera, domenica. Solo che, dopo le interpellanze sulla presenza di numerosi monopattini usati dai minori non accompagnati ospiti della “Casa dell’Immacolata” della Fondazione Don De Roja presieduta dall’ex sindaco di Codroipo Vittorino Boem, alle due ruote viene preferito un mezzo a quattro ruote. Si tratta di nuovissimi Quad che alcuni migrantes hanno usato ieri sera per compiere delle gimkane mozzafiato di fronte all’ingresso della struttura (vedi video). Gli avvertimenti del Prefetto rispetto ai controlli che gli educatori della struttura dovrebbero assicurare, sono rimasti lettera morta. Forse saranno in vacanza e, approfittando della loro assenza, i ragazzotti si divertono a zigzagare di fronte alla sede. Tramonto Udinese. Residenti esasperati e infuriati. Per loro è cambiato tutto. Ma ai vertici della Fondazione interessa il “grano”, le persone anziane che soffrono e che non possono più riposare passano in secondo piano.