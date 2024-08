La data che ha fatto saltare le gamelle ai medici dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina è quella del 13 agosto scorso quando il presidente dell’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedali Italiani (Aaroi), Peratoner, ha reso noto che «Finalmente questa diventa un’azienda unica», aggiungendo: «a Trieste come a Gorizia, voci che sono rimaste diverse per anni diventeranno uguali per tutti». Balle planetarie. Il piazzista Peratoner ha invano cercato di intortare i 280 medici dell’area giuliana facendo credere loro che sono penalizzati rispetto a quelli dell’area isontina. Un gioco di bussolotti smentito dalle tabelle illustrate durante l’incontro del 13 scorso che confermano quanto da mesi vanno sostenendo UilFpl, Cimo e Anaao. “Non esiste un’Azienda unica Giuliano-Isontina in quanto i dati forniti dalla direzione risportano differenze siderali in busta paga fra area di Trieste e quella di Gorizia Monfalcone. Solo per fare un esempio: lo stipendio di un medico dell’area area isontina è di 1.600 euri; area giuliana 1.900. Farmacisti, area isontina 2.300 euri; area giuliana 2.500. Il proclama di Peratoner della Aaroi (“Finalmente questa è un’azienda unica”) si schianta sulla cava di marmo di Aurisina. Anzi, per UilFpl, Cimo ed Aanao, il numero dei medici in attività tra le due aree dimostra come all’interno di Asugi vi siano impostazioni di lavoro diverse una dall’altra. A Trieste i sanitari sono rapiti dal mito di Ulisse e il mare (vedi Nembo2). Gli orari sono condizionati dai test per la Barcolana. L’attività in sala inizia alle 9,30 e si termina alle 11,30 circa. Con casi di pazienti preparati all’intervento che improvvisamente vengono mandati a casa senza una ragione e invitati a ritornare alcuni giorni dopo. Il confronto con Monfalcone è impietoso: nella città dei cantieri si inizia alle 8 e si termina alle 15. Per i sanitari, i carichi di lavoro sono impressionanti vista la carenza di personale rispetto a Trieste. Si sfiora il 160%. Quali sarebbero le caratteristiche dell’Azienda unica esaltata da Peratoner? Balle ferragostane che creano più di qualche malumore in corsia. Desta qualche sospetto invece la morbosa difesa di Peratoner verso uno status di azienda completamente sbilanciato. Quali interessi spingono l’anestesista a mantenere un rapporto di promiscuità con la vantaggiosa attività delle “croci”? Spuntano doppi incarichi e ipotesi di illeciti derivanti da spostamenti con auto aziendali da un luogo di lavoro alla sede di una delle varie “Croci” disseminate fra Trieste e Monfalcone. Un traffico di “influenze” molto articolato che mette in evidenza solo un elemento tangibile: L’azienda sanitaria Giuliano Isontina è spaccata in due. Nella parte isontina si sgobba per fornire responsabilmente il servizio, dall’altra una mangiatoia imperiale e la gara a chi la spara più grossa. Valga come esempio, visto che l’altro ieri al Pronto Soccorso di Monfalcone è successo il finimondo (vedi leopost), il confronto fra le due emergenze. Al 118 di Trieste (unico rimasto in attività della regione), sono impiegati 7 anestesisti, 48 infermieri, 45 autisti di ambulanza e una 15ina di O.O.S.S. Il triplo, dell’area isontina. EiaEia Sanità.