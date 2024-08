TagliamentoSentimento Exxx…Polzive!!! L’opposizione Fvg va in cortocircuito sulle opere per il Gran Fiume. Putto (Patto per Autonomia): “Una traversa laminante a Dignano non è idea da scartare”. Rosaria Capozzi (M5Stelle): “Il Tagliamento non si tocca”. Richiesta la convocazione della IV commissione.

Le opere sul Tagliamento, ancorché indefinite, dividono la minoranza in Consiglio Regionale Fvg. I 5 Stelle sull’argomento sono perentori: «Il Tagliamento non si tocca». Firmato: Rosaria Capozzi, consigliera regionale; Elena Danielis, coordinatrice regionale del Movimento e Stefano Patuanelli capogruppo M5S al Senato. Di diverso avviso il consigliere regionale del “Patto per l’Autonomia” Marco Putto che si esprime favorevolmente rispetto all’idea di una traversa laminante a Dignano e afferma: «Al netto delle valutazioni politiche, da addetto ai lavori ritengo personalmente che l’idea di realizzare una traversa laminante rifacendo contestualmente il ponte esistente non vada scartata a priori, ma per potersi esprimere in modo compiuto su questa ipotesi è necessario valutarla avendo prima in mano qualche dato progettuale e, soprattutto, ascoltando le posizioni di chi vive e amministra i territori interessati, oltre a tutti i portatori di interesse. Gli aspetti potenzialmente interessanti di quest’opera – aggiunge Putto – potrebbero essere quelli di non consumare ulteriore territorio (laminazione in alveo attivo) e di mantenere un impatto complessivo sul corso dell’acqua sostanzialmente paragonabile a quello attuale (demolire un ponte per realizzarne un altro, seppur diverso, dal quale azionare la traversa laminante solo in caso di eventi estremi). Proprio per analizzare pro e contro dell’ipotesi in piena trasparenza – conclude Putto -, come forze delle Opposizioni abbiamo sottoscritto una richiesta di audizione in IV Commissione di tutti i portatori di interesse (tecnici, amministratori, autorità, associazioni), affinché la discussione possa essere completa e ci si possa esprimere con piena cognizione di causa: cercherò di fornire il mio contributo in modo oggettivo, senza preconcetti».