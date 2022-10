UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Contro il degrado di piazzale Cella e galleria Astra arrivano 2 Super Moto Ducati: 40mila euri. Una decina di motocicli abbandonati in magazzino. Paga Pantalone

Una decina di motorette abbandonate nei sottoscala del magazzino comunale di via Ciconi sono in attesa di essere rottamate. Un acquisto inutile costato anni fa circa 50mila euri, tutti a carico di pantalone; i motocicli, già dotati del logo Polizia Locale di Udine, non sono mai stati usati e sono nuovi di stecca. Giacché gli agenti si sentono dei Dovizioso urbani, le motorette risultavano inadeguate ai loro gusti, pertanto sono state eliminate; saranno destinate alla demolizione o vendute a peso di ferro vecchio. Per accontentare i piloti il comandante Eros Del Longo ha commissionato due fiammanti Ducati Multistrada V2 del costo di 41 mila euri.

Dopo le pistole laser, le cartucce, le fondine, i droni e le super telecamere, arrivano le super moto. A che servono? Sicuramente per un riscatto, almeno d’immagine del trio Fontanini-Ciani-Del Longo, visto che la città, al paragrafo sicurezza registra dati allarmanti: dopo il consolidamento di via Roma come quartiere in mano alle bande di spacciatori, il degrado si è spostato in piazzale Cella dove i residenti vivono col terrore che da un momento all’altro esploda la polveriera etnica composta da Egiziani, Indiani, Albanesi, Sudamericani. Poco più sù, in galleria Astra e via Battisti, le forze dell’ordine sono sovrastate dalla rapidità dei pischelli. Tant’è vero che gli esercenti della zona sono costretti ad ingaggiare agenti di sicurezza privati per tenere lontano dai negozi le gang. Udine Caracas.