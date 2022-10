PasianoPantano Exxx…Polzive!!! Affidate con una proroga-lampo le palestre del comune nel mirino della Corte dei Conti. La generosità per la Polisportiva Libertas e lo schiaffo al Volley.

Sotto gli occhi dei Benito Remix periferici (Marzio Giau componente di maggioranza qui in foto col sindaco), a Pasian di Prato si compiono artifizi amministrativi impressionanti. L’ultimo in ordine di tempo, dopo il monito della Corte del Conti rispetto alle modalità di affidamento e gestione delle palestre e del palasport, è quello delle proroghe-lampo. In particolare quelle che riguardano il palazzetto dello sport Mario Vecchiato e le palestre della frazione di Passons e di Pasian di Prato. Il magheggio pasianese si concentra soprattutto sull’affidamento diretto del palazzetto che finisce curiosamente sempre fra le braccia dell’ASD Libertas di Pasian di Prato, strettamente legata al vice sindaco Del Forno. Lo sviluppo è magistrale: malgrado gli uffici avessero reso noto che, da alcuni mesi, «eventi imprevisti hanno costretto recentissimamente il comune ad interrompere tutti i precedenti rapporti di gestione attivi con diverse associazioni sportive», il comune ha affidato direttamente alla Libertas locale l’uso e la gestione della struttura per soli 3 mesi: dal 30 settembre fino al 31 dicembre 2022. Un periodo brevissimo per evitare la predisposizione di gare fastidiose che potrebbero escludere la compagnia di giro della maggioranza. L’importo del’affido è di 27 mila 324 euri che il comune rimborsa per circa il 90% pari a 26.159 euri. La quota restante è in capo alla Polisportiva. Come si vede le cortesie per gli amici sono generose. Come mai solo per 3 mesi? I sospetti si rincorrono e più di qualcuno ipotizza che vi siano delle carenze sulla presentazione delle offerte. Quante associazioni hanno manifestato l’interesse? ma ai magheggi si aggiungono le discriminazioni che, nello sport, soprattutto dilettantisco, dovrebbero rimanere fuori dalla porta. Ma non è così.

Per esempio, il volley non è considerato uno sport gradito a Pasian di Prato giacché all’ASD locale è stato affidata la palestra delle scuole medie ma con un rimborso da parte del comune di gran lunga inferiore a quello della Libertas. A Fronte di un costo complessivo di 7.026 euri + iva, il comune copre solo il 60% delle spese e chiede ai titolari dell’associazione un contributo di 2.245 euri. Il doppio del palasport che gode di cortesie parentali economicamente molto favorevoli.