RolexBand Exxx…Polzive!!! Trieste finisce nel mirino dei rapinatori dell’oggetto di culto: settimo furto in pochi mesi. Rivenditori respingono le raccomandazioni del Procuratore De Nicolo.

Da Milano a Trieste passando per Firenze e Roma i Rolex, in tempi di magra fanno gola. I malviventi hanno abbandonato i furti nelle abitazioni e si sono concentrati sui possessori dei costosissimi orologi. Sono richieste rapidità, capacità d’infatuazione della vittima e, nel caso la rapinatrice fosse una donna, bellezza. A Trieste è stato compiuto ieri il settimo furto di Rolex in pochi mesi. Proprio il giorno dopo in cui il procuratore De Nicolo aveva raccomandato: “Non esibite i vostri orologi”. Detto, fatto. La gang del “Rolex” ha agito in via Colautti all’angolo con via De Amicis, nel rione di San Vito. Nel caso, invece dei banditi coperti da passamontagna, a compiere il furto è stata una donna che ha avvicinato un anziano triestino, ha chiesto alcune informazioni e gli ha strappato il Rolex. La donna ha raggiunto un’auto parcheggiata nelle vicinanze ed è fuggita. A cascarci sono sempre gli uomini che subiscono in fascino delle femmine che si fingono disorientate, chiedono informazioni ma che con una stretta di mano privano i malcapitati dell’oggetto prezioso. Rolex, simbolo di potere economico di eleganza e di gusto. Che i banditi siano uomini o donne, poco importa. A Trieste c’è preoccupazione soprattutto fra i rivenditori. Paolo Bastiani nel suo elegante negozio di Trieste ha ben impresso quel marchio del lusso anche sulle vetrine. È, insieme a Italico Ronzoni di Udine, l’unico in regione a far parte con il suo punto vendita della rete di rivenditori autorizzati Rolex, i soli a poter vendere orologi “di primo polso” con quel marchio e a effettuarne la manutenzione. Osserva il commerciante: «Non è il mio mestiere proteggere le persone e ho letto che si parla anche di una carenza di organico – precisa Bastiani –, quindi non entro nel merito e ho il massimo rispetto per il procuratore capo, ma suggerire di non esibire il Rolex entra un po’ nella privacy delle persone. Credo lui abbia voluto dare un consiglio, ma comunque non è affatto rassicurante sapere che a Trieste una persona che rientra a casa con la propria autovettura e il Rolex al polso è a rischio rapina. Come cittadini non ci sentiamo molto protetti». Va anche considerato che dei Rolex rubati negli ultimi mesi, non tutti erano modelli di elevatissimo valore. In città i Rolex al polso, nei cassetti, nelle casseforti, nelle cassette di sicurezza sono migliaia. «Non eravamo abituati a queste situazioni – ammette Bastiani –, siamo tutti quanti esterrefatti, io per primo, perché queste notizie sembravano sempre appartenere a situazioni molto lontane. Con i clienti ne parlo, sono perplessi e questi ultimi fatti di cronaca non agevolano l’utilizzo di questi oggetti di valore». Va considerato che il marchio Rolex sta attraversando un momento magico. Le vendite stanno andando a gonfie vele. Malgrado la pandemia e la crisi il mercato non ha avuto battute d’arresto. Riconoscendo nel Rolex un solido investimento, tanti ne hanno acquistato un esemplare. E Trieste non è estranea a questa tendenza, tanto che Bastiani conferma come «negli ultimi due anni abbiamo difficoltà ad accontentare tutte le richieste. Fino a qualche tempo fa avevamo anche diversi acquirenti stranieri, ora meno visto che non riusciamo a soddisfare le tante richieste e che tendiamo ad agevolare quelle che arrivano dal territorio».