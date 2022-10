SenzaLuce Exxx…Polzive!!! Salasso di 100mila euri in più all’anno per l’energia elettrica: il comune di Premariacco spegne l’illuminazione pubblica per sei mesi. Il comune di Osoppo dalla prossima settimana.

Il comune di Premariacco (Ud) è il primo della Comunità Friuli Orientale ad adottare una drastica misura di contenimento della spesa per energia elettrica. La giunta del sindaco Michele De Sabata ha deliberato il provvedimento motivandolo in questi termini: “Visto lo straordinario aumento dei costi relativi all’energia elettrica che si sono registrati a partire dalla fine del 2021 e che si protrae anche per l’anno 2022 e dall’esame dei dati relativi al servizio integrato energia ed illuminazione pubblica, è emerso un effettivo aumento dei costi dell’energia elettrica (riferito al Kw/h) nel periodo dicembre 2020 / luglio 2022, pari a circa il 188%, che moltiplicato per i consumi

elettrici sia di pubblica illuminazione che degli edifici comunali, si prevede possa quantificarsi in una maggiore spesa di 100.000 euro per il 2022, interamente a carico delle casse comunali”. La giunta ha quindi deliberato che: “Per la durata di 6 mesi a decorrere dal 15 ottobre 2022 di spegnere in orario notturno dalle 00,00 alle 7,00, tutti i punti luce della pubblica illuminazione dislocati sul territorio comunale (circa 1122)”. Il presidente della Comunità del Friuli Orientale rende noto che altri comuni come Cividale e Remanzacco potrebbero seguire l’esempio di Premariacco. Anche la giunta comunale di Osoppo del sindaco Bottoni sta predisponendo la delibera in cui verranno stabiliti gli orari di spegnimento dell’illuminazione pubblica fissati per ora dalle 23 alle 5. L’iniziativa potrebbe essere estesa a tutti i 15 comuni della Comunità Collinare.