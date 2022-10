Irene Pivetti imputata per frode fiscale. Udienza rinviata a gennaio.

E’ stata rinviata, come da previsione, l’udienza preliminare a carico di Irene Pivetti e altri cinque imputati nell’ambito di un’inchiesta della GdF per frode fiscale e riciclaggio. Il gup Fabrizio Filice ha fissato la nuova data per il prossimo 25 gennaio. Nelle scorse settimane la Cassazione ha confermato il sequestro preventivo della somma di circa 3,5 milioni eseguito nei confronti dell’ex presidente della Camera. Una decisione arrivata dopo il ricorso presentato dall’avvocato Filippo Cocco, legale di Pivetti.