La data di scadenza per la presentazione delle domande è quella del 14 ottobre. In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale è emesso avviso pubblico di valutazione comparativa per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un incarico di tipo libero professionale, di durata biennale, per esperto in comunicazione istituzionale. Durata del contratto: due anni rinnovabili. Compenso 70mila euri.