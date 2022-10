RegionePulita Exxx…Polzive!!! Diffuso il curriculum dell’ex Comandante del Nas ed investigatore scientifico di Udine sistemato all’ambiente da Fratelli d’Italia. Trema il palazzo. Incubo Mani Pulite.

Di quale mole di intercettazioni è in possesso il Tenente Colonnello Pisapia visto il suo specchiato curriculum? Con quale serenità il personale dirigente, i consiglieri, gli assessori e i presidenti potranno svolgere il proprio lavoro? Dopo le osservazioni del capogruppo del PD in regione Diego Moretti e la pagina di Leopost di mercoledì scorso, il mondo politico trema. Su suggerimento del BenitoRemix Scoccimarro, un Ufficiale dei Carabinieri è stato assunto con incarico fiduciario e senza avviso alla Direzione Centrale Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia (120mila eui/anno). Antonio Pisapia, per 8 anni, ha guidato il Nas di Udine nel pieno della bufera del “Sauvignon Connection”; ha diretto tutte le fasi investigative su disposizione del Procuratore De Nicolo, ha ascoltato tutte le conversazioni telefoniche dei protagonisti (e di altre persone non coinvolte?). E’ stato Comandante del Nucleo investigativo dei carabinieri di Trieste nonché responsabile del servizio di Polizia Giudiziaria. Curriculum di livello, nulla da dire. ma il punto è politico ed è strettamente legato a Fratelli d’Italia. Quale potere potrebbe esercitare quest’uomo? Quali segreti porta con sé? Quali particolari potrebbe riferire ai suoi amici che lo hanno sistemato in regione pur non essendosi mai occupato di ambiente?

Dopo il 25 settembre a palazzo tira una brutta aria. Il ricordo va agli anni ’90. A quel fenomeno cui i missini di allora, i Fratelli d’Italia di oggi, lisciavano il pelo ai manettari rimpiangendo il profumo del ricino e del manganello; quel fenomeno era quello della progressiva trasformazione dell’ordine giudiziario in potere. Ovvero da soggetto passivo a soggetto attivo capace di determinare nuovi corsi politici. Le vite degli altri.