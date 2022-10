FestaTricolore Exxx…Polzive!!! A Torsa (Ud) cade un simbolo del ventennio. Il consigliere Barberio si esibirà nel gioco d’azzardo proibito da Mussolini: La morra. Patrioti spiazzati.

Inizierà stasera con un oltraggio a Benito la tradizionale “Festa Tricolore” a Torsa di Pocenia (Ud). Sarà Leonardo Barberio, il consigliere regionale passato da poco in Fratelli d’Italia dalla Lega a polverizzare uno dei capisaldi del regime fascista: Il TULPS del 1930 che prevedeva un severo controllo statale (manganello) sulle attività dei giochi popolari ai fini della sicurezza pubblica. Barberio stasera darà una dimostrazione del gioco della morra proibito dal Codardo. E’ tuttora vietato perché è ritenuto un gioco d’azzardo che provoca risse violente al pari del gioco del calcio. Ma questo non è il momento di ricordare le radici della Fiamma, bensì calcolare il tornaconto elettorale per le regionali e in tal senso anche la morra aiuta. La partita più importante si gioca nel collegio di Udine e, alla luce dei formidabili esiti elettorali del 25 settembre, gli aspiranti alla generosa greppia triestina sono molti. Per questo motivo, ogni comune diventa morbosamente attraente per racimolare un pò di voti e la competizione, visti i primi nomi in campo si fa serrata. Mario Anzil, Diminutto, Candotto, Turridano, Ugo Falcone, Fabio Marchetti, De Rosa, Sara Marchi, Marzio Giau, Valeria Grillo, ovviamente Barberio e molti altri scalpitano per entrare in lista. Per questo motivo abiurare un tratto fondamentale della storia mussoliniana per ingraziarsi il presidente del Circolo della Morra Ricky Civaschi, spiazza la gran parte dei Benito Remix che non accettano la liquidazione così disinvolta di un simbolo italico per una manciata di voti. Ma la campagna elettorale è ormai a pieno regime e tritura tutto come una trebbiatrice, al punto che la Festa Tricolore si celebra a Torsa nella frazione del comune di Pocenia in cui la maggior parte degli elettori (fra cui alcuni organizzatori della cerimonia) aveva votato per la candidata Irene Betto appoggiata dall’ex sindaco Gigante colui che si è disinteressato alla realizzazione di un deposito di stoccaggio di rifiuti pericolosi (amianto) e non pericolosi. A Pocenia ha vinto la Furlan (sindaco) e i 18 voti di differenza hanno scongiurato il pericolo dei veleni nella bassa. Va ricordato che l’assessore regionale all’ambiente è un iscritto a Fratelli d’Italia. Capitombolo tricolore.