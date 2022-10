Cataclisma in A4: Furgone diretto a Lauco in Carnia si disintegra contro un Tir. 6 morti e un ferito. Zaia: “E’ l’autostrada della morte”.

Un Pulmino ha tamponato un tir fermo in coda. Sei persone sono morte venerdì 7 ottobre poco prima delle 16, nel tratto compreso tra lo svincolo di San Donà- Noventa e di Cessalto, in direzione di Trieste. Il gruppo era partito da Riccione e stava raggiungendo Lauco un paesino della Carnia appena dopo Tolmezzo. I morti sarebbero l’autista del pulmino dell’associazione Centro 21 di Riccione e cinque passeggeri, disabili e volontari. Sono 4 donne e due uomini tra cui l’ex sindaco di Riccione (dal 2009 al 2014), Massimo Pironi, a bordo come volontario. Le vittime: Maria Aluigi, 34 anni, Alfredo Barbieri, 52 anni, Massimo Pironi, 63 anni, Francesca Conti, Rossella De Luca, Valentina Ubaldi. La settima passeggera, Romina Bannini, educatrice di 36 anni, è ricoverata in prognosi riservata a Mestre. Zaia ha detto: «Non possiamo accettare che la A4 passi alla storia per essere l’autostrada con un quotidiano bollettino di guerra. Ora è il momento del dolore, della vicinanza alle famiglie delle vittime, ma il problema resta, e va risolto in maniera radicale». Così il presidente del Veneto Luca Zaia (oggi positivo al Covid) commenta il tragico incidente costato la vita a sei persone nel tratto veneziano della A4. «Ho riletto più volte il titolo della notizia – afferma Zaia – perchè speravo di aver capito male…. Ancora adesso stento a credere che sei persone possano aver peso la vita in questo modo. Non possiamo accettarlo, la potremmo ormai definire l’autostrada “della morte”, costellata di incidenti mortali nei tratti più collassati dal traffico». Per Zaia va ricordato che la Venezia-Trieste «è la nostra porta d’ingresso verso est, in un territorio nel quale passano più corridoi europei, e inevitabilmente il traffico proveniente da tutta Europa». «Dobbiamo porre fine a queste quotidiane tragedie – conclude il governatore – oggi di una dimensione immane, 6 morti e un ferito grave».

L’incidente è avvenuto nella corsia centrale: l’autista del pulmino, che procedeva a velocità sostenuta, non si è avveduto del Tir fermo in coda. Il mezzo con sette persone a bordo si è completamente accartocciato sotto il camion. La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha proclamato il lutto cittadino per le sei vittime dell’incidente che a San Donà di Piave ha coinvolto l’associazione Centro 21, una notissima associazione del territorio che, da quasi trent’anni si occupa di assistenza a persone con la sindrome di Down.