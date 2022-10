BurrascaConfindustriale Exxx…Polzive!!! Benedetti perde pezzi; Snaidero non si fa intortare da Anna Mareschi e si dimette. Sempre più lontana per Benedetti la guida di Confindustria Fvg.

Farsi dare sei mesi di sospensione da una vice presidente di Confindustria solo per aver espresso un parere negativo in merito alle presunte voci di un suo impegno politico in città, ha fatto roteare gli zebedei a chi, in vita sua, ne ha viste di tutti i colori. Perciò, senza star lì a tirarla tanto per le lunghe Roberto Snaidero, leader delle cucine in mezzo mondo, ha formalizzato le dimissioni dalla compagine udinese. Rimbalzi dalla destra Tagliamento assicurano che dietro l’operazione ci sia lo zampino di Agrusti che non aspetta altro che disarticolare Confindustria Udine per impadronirsi di quella regionale. L’operazione è in corso e bastava osservare il backstage dell’inaugurazione di Friuli Doc per capire che Roberto Snaidero non aveva nelle corde il presidente Benedetti. Nel salottino di palazzo Morpurgo, Benedetti, Zanin e Fedriga stavano da una parte, mentre Snaidero e Paniccia confabulavano allegramente. Dopo le rocambolesche vicende sulla proroga alla Mareschi, fallite, l’elezione di copertura a Gianpietro Benedetti e la procura del presidente che autorizza la vice Mareschi a compiere importanti operazioni organizzative, l’aria all’interno del palazzo è diventata irrespirabile. Roberto Snaidero non aveva solo espresso un giudizio negativo sull’ipotesi impegno politico della Mareschi, ma aveva criticato il suo modus operandi quando ricopriva la carica di presidente: Non mantiene rapporti e non riceve i piccoli imprenditori, le piccole aziende, quelle che soffrono di più la crisi. Ruggini incrostate e indurite dalla crisi che il tempo non ha temperato e che invece sono sfociate in una rottura clamorosa. Del resto, non va dimenticato che Roberto Snaidero è stato uno stimato presidente nazionale di Federlegno. Confindustria Udine sempre più piegata nel proprio retrobottega. Manca il respiro e nessuno lo nota. Del resto l’impegno di palazzo Torriani non è più rivolto alle imprese che chiudono, bensì alle passerelle di moda in piazza.