BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! Ecco la prova che a Udine si fa impresa solo se lecchi il deretano al sindaco. Quali sono i locali “amici” in arretrato con i pagamenti degli affitti? Uno non paga da 37 mesi.

L’accanimento di Fontanini-Laudicina contro la società che gestisce il Contarena e il curioso caso dello Zecchini devono aver distratto l’attenzione dei fenomeni rispetto ad alcuni immobili affidati in concessione da palazzo D’Aronco e che, secondo il regolamento comunale, sarebbero in condizioni di morosità fatali. Da un dato pubblicato ieri su “Il Gazzettino” il conto totale delle morosità raggiunge la cifra di circa 500 mila euri. Chi non paga, o è in ritardo con le scadenze? Ai primi di agosto Leopost è entrato in possesso della diffida che gli uffici comunali avevano inviato ai gestori della “Italian Excellence” di via Rialto (ex Diemme). Il testo è chiaro: si chiede il versamento immediato dei corrispettivi della concessione relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno. Totale 11.500 euri. Secondo la prassi feudale introdotta dal sindaco Fontanini e in particolare dall’assessora leghista Laudicina, il mancato pagamento, anche di una sola mensilità (art 4 del regolamento concessioni sottoscritto il 15 luglio 2020 dalle “Prosciutterie Dall’Ava Srl), prevede la cessazione automatica senza necessità di diffida per i ritardi di oltre 20 giorni. Nel caso I.E. le morosità hanno superato di gran lunga il periodo. Alla pubblicazione della notizia, dal palazzo e dagli esercenti é arrivata una carovanata di smentite e insulti contro la pagina. Oggi pubblichiamo la parte della diffida alla società I.E. in cui sono elencate le tre mensilità che risultavano in arretrato e che sono state regolarizzate il giorno dopo la pubblicazione dei primi di agosto. Per non mettere nei guai gli habituée del locale frequentato dal sindaco e dai suoi ruffiani, l’assessora Laudicina non aveva ritenuto di applicare il regolamento sulle concessioni esercitato invece puntualmente contro la gestione del bar Zecchini di piazza XX settembre. L’assessora, come molti ricorderanno, inviò una letteraccia dal tenore categorico: “..anche se la concessionaria (Alice Sant) ha pagato tutti i canoni concessori arretrati, ha violato l‘art 4 della stessa concessione la quale prevede il mancato pagamento come motivo di cessazione e la costituzione in mora”. Quali credenziali sono richieste per evitare le forche caudine del palazzo? e qual’è qual concessionario che da 37 mesi non versa un boro di affitto?