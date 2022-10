InGloryToToffolini. I funerali del manager dell’Udinese Calcio. Presenti i vertici della squadra bianconera e una delegazione del Codroipo Calcio. Lo striscione: “Un amico che sarà sempre con noi. Mandi Toful”.

Gente comune, appassionati e soprattutto amici coi quali quali Lorenzo si è sempre reso disponibile. Toffolini, morto 4 giorni fa per un malore, era un punto di riferimento per i tifosi e la dirigenza del club. Divenne manager della prima squadra a metà degli anni 2000, nel momento magico dell’Udinese in Europa. Stamattina in Duomo tantissime persone dell’entourage sportivo hanno preso parte alla cerimonia per l’ultimo saluto: Del Neri, Soldati, Saro, Rigotto, Maio, i giocatori della primavera e una rappresentanza della Polisportiva Codroipo Calcio, la squadra del campionato di eccellenza nella quale gioca il figlio di Toffolini, Luca. Uno striscione è stato esposto all’esterno del Duomo: “Un amico che sarà sempre con noi. Mandi Toful…”.