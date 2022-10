CaosCalmo Exxx…Polzive!!! A Palmanova la direzione del Partito Democratico perde la tramontana: Shaurli si dimette, in forse il direttorio, no al reggente, no al congresso. Buio fitto fino alle regionali. Una voce: candidiamo De Toni.

Tutto come da copione. Un drammaturgo inglese del ‘600 narrava la storia vera del naufragio di una nave inglese diretta in Virginia, la cui ciurma è rimasta per un intero anno sull’isola di Bermuda, prima di arrivare a destinazione. I dem friulani sono nelle stesse condizioni.

Con le dimissioni formalizzate oggi da Cristiano Shaurli a Palmanova, sede dei lavori della direzione, il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia è ufficialmente senza segretario. Gli iscritti sono in balìa degli eventi in attesa di trovare un approdo. Il clima sereno che si respirava all’auditorium di piazza grande, in realtà trasmetteva il sentimento di rassegnazione di un partito che cammina ormai solo per forza d’inerzia. Non c’è l’anima malgrado l’abbraccio fra Russo e Serracchiani di oggi e i segnali di disgelo fra l’area isontina e l’ex capogruppo. Serracchiani, alla fine della fiera è stata anche applaudita (“ho riserve su un congresso affrettato prima delle regionali”). Ma l’armonia autunnale, rallegrata dal profumo delle caldarroste della fiera di Santa Giustina, deve fare i conti con le complesse liturgie del partito. Entro dieci giorni dovrà riunirsi l’assemblea, dovrà decidere se affidare il vascello a un reggente, a un direttorio oppure convocare un nuovo congresso. La base del partito è infuriata con la scelta di Shaurli: Non doveva dimettersi, doveva attendere almeno fino alle elezioni regionali. Per i maggiorenti la scelta del congresso richiede tempi lunghi e non si può certo organizzare le assise a pochi mesi dalle elezioni. Il tarlo è quello della scadenza delle regionali dove a più di qualcuno è scappato il nome di De Toni come candidato presidente. Il componente della paritetica Spitaleri, da par suo, ha accelerato i tempi e lo ha già prenotato per la corsa a Udine in competizione con la probabile candidatura di Venanzi. Anche questo un segno del naufragio friulano del PD. In attesa di approdare sull’isola.