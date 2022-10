UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Chiuso il presidio della Polizia Locale di via Leopardi. I Benito-Remix all’aperivo. Finimondo nel quadrilatero di borgo stazione, volano bottiglie, lame che roteano, un ragazzo accoltellato. Residenti e commercianti: Siamo lasciati soli.

Giornata campale per le bande di malviventi che agiscono indisturbati nell’area di Borgo Stazione. Ieri lo strombazzato presidio della Polizia Locale era chiuso e i vertici dei depositari dell’ordine e della disciplina nelle città (BenitoRemix) si erano dati appuntamento in via Poscolle per l’aperitivo. Fra un Campari Soda e un salatino, Rizzetto, Vidoni, Olivotto, Barberio, Giau, Candotto hanno annunciato i nomi dei nuovi amministratori saliti sul carro: Canciani, Blasone, Pecile e altri. Per i nipotini del Codardo il salottino di via Poscolle è l’ideale riparo per stare lontani dai casini di Borgo Stazione. Per i meloniani il problema sicurezza a Udine è marginale e i residenti si sentono ormai indifesi. E così dopo i cantori del ventennio anche la Polizia Locale ignora l’emergenza.

La foto è stata scattata ieri mattina. Dei gringos assoldati dal sindaco per tenere sotto controllo il quadrilatero nemmeno l’ombra. E infatti, appena dopo le 4 del pomeriggio, proprio di fronte al salottino dei vigili sono scoppiate risse violente fra bande di stranieri. In viale Europa Unita un giovane nordafricano è stato accoltellato probabilmente da coetanei afghani e nell’area della stazione delle autocorriere un’altra lite ha visto coinvolto un gruppo di stranieri che ha creato il panico fra i residenti e i commercianti della zona. In quel caso, oltre alle lame, volavano bottiglie di vetro usate come arma per colpire l’avversario. A calmare le acque sono intervenute le Volanti della Questura giacché i gringos della Polizia Locale erano impegnati nello show dimostrativo di viale Volontari dela Libertà e piazza primo maggio per l’innocuo corteo dei “No Green Pass”. Lo spiegamento di forze messo in campo dal comandante Del Longo per scortare i manifestanti era impressionante. L’intera autorimessa di via Marco Volpe è stata trasferita nei piazzali Osoppo-Chiavris. Sembrava di essere lungo i fori imperiali: 2 Pick up, 4 Laguna, 8 Fiat, un Ducato, un numero imprecisato di Subaru e decine di agenti in tenuta anti sommossa. Per Fontanini e Del Longo i cortei sono un occasione imperdibile per esibire i mezzi in dotazione, come fosse una festa. Intanto in borgo stazione residenti e commercianti sono lasciati soli, abbandonati: “Non si possono chiedere sacrifici soltanto agli imprenditori che operano in questa zona: noi non vendiamo più birra, chiudiamo alle 23, ma vorremmo vedere il pugno duro nei confronti di chi sgarra». Citofonate a Fratelli d’Italia. Bitte.