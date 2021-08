UdineCaligo Exxx…Polzive!!! Fontanini apre il presidio che spegne le illusioni dei Patrioti. Agitazione nel Centrodestra friulano.

E’ annunciata per lunedi 23 agosto l’apertura della nuova sede della polizia locale in viale Leopardi. Mentre mercoledì 25 l’inaugurazione si svolgerà in forma più altisonante per sottolineare il timbro della Lega sul tema della sicurezza in città. Un’operazione propagandistica evocatrice del ventennio che ha irritato i nipotini di Benito che sulla sicurezza, a parole, non fanno sconti ma che il sindaco li ha battuti sul tempo. Non c’è dubbio che Fontanini si ricandiderà sindaco e, se i poltronari confidavano nel 2023, è bene che pieghino il capo e si accontentino di ciò che meglio sanno fare: occupare poltrone. Dal peggior assessore all’ambiente 〈Silvana Olivotto di Fratelli d’Italia〉 fino al consigliere di partecipata, il timbro dei patrioti in città è indefinibile. Costretti ad inseguire la Lega e in molti casi addirittura Forza Tragica. In questo senso il sindaco prende le redini, spiazza i Patrioti e puntualizza: “Facendo seguito agli impegni assunti, la prossima settimana apriamo il presidio di polizia in borgo stazione. Si tratta di una misura concreta per arginare e contenere le criticità che si registrano con allarmante frequenza nella zona. Lavoriamo per ridare serenità ai residenti storici del quartiere. Stiamo faticosamente lavorando per risolvere problemi creati da altri, che almeno dovrebbero avere la decenza di tacere”. Apertura della campagna elettorale.