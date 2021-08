CannoneMonfalcone Exxx…Polzive!!! Spina marina sul progetto unitario Lega-Forza Italia. Nicoli tuona contro il duplex Savino-Marin: Non ho bisogno di salvagente. Spunta Brugnaro

I cantieri di Monfalcone non sono Villa Certosa e l’odore dello zolfo non è quello del Tirreno. A Est del Nord Est i petardi sono inesauribili anche se in casa Lega si lavora per mettere in pratica il progetto di evaporazione di Forza Tragica. Molto più prudenti gli azzurri Friulani e Veneti che non mettono fretta all’operazione risucchiamento. E le ragioni sono dimostrate dalla furiosa polemica esplosa in queste ultime ore fra Cisint e Nicoli. I due sono elementi di vertice di Lega e Forza Italia, non proprio marginali all’elaborazione politica e nel frullatore sono finiti Roberto Marin da Grado e la coordinatrice regionale di Forza Italia Sandra Savino. Il petardo azzurro è esploso sui cantieri.

Come tutti sanno, in Lega la Cisint comanda e vuole disporre delle scelte future come meglio crede. In questo senso Forza Italia di Monfalcone ha assunto una posizione chiara e ha posto la questione in altri termini: “Noi corriamo da soli e non sosteniamo l’eventuale candidatura Cisint”. Da Grado è intervenuto nientemeno che Roberto Marin, sostenitore della candidatura di Kovatsch, pupillo del bersaniano gradese Emanuele Oriti, il quale ha ammonito Nicoli di rispettare la linea del partito. Per tutta risposta, il capogruppo di Forza Italia ha tuonato contro la Cisint sugli altissimi costi della raccolta rifiuti nel comune di Monfalcone e ha scovato una cifra monstre di oltre 500mila euri che non sarebbero conteggiati in tariffa. Soldi che, a detta di di Nicoli: “Sono direttamente prelevati dalle tasche dei cittadini…”. La polemica si fa rovente e su “Il Piccolo” di oggi Sandra Savino tenta di gettare acqua sul fuoco che il giornale legge come un salvagente: “Prima di decidere sentiamo cosa vuole fare lei”. Il capogruppo di Forza Italia commenta sarcastico: “So nuotare molto bene non ho bisogno di nessun salvagente”. La polemica si accende e consente di smascherare le intenzioni della lady di ferro leghista: “Non accetteró la ricandidatura se la coalizione non sarà coesa”. Ribadendo che lei aveva deciso di fare un solo mandato. La sindaca è ambiziosa e, nell’improbabile caso che Fedriga volasse a Roma, vorrebbe diventare sua erede in Friuli. In ogni caso, il profumo del Tirreno non è quello dello zolfo dei cantieri e in Friuli sono molti i forzisti che non gradiscono di farsi risucchiare da Cisint-Roberti-Dreosto-Fedriga. Letta così la combinazione potrebbe dare un’accelerata all’idea seducente di “Coraggio Italia”, nel senso che l’approdo verso la creatura del sindaco di Venezia Brugnaro sarebbe l’inevitabile isola felice dei Liberali, Occidentali, Europei del Nord Est.