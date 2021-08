CastaFriulana Exxx…Polzive!!! I sindaci frignoni hanno ottenuto l’aumento. Chiuso un ufficio tecnico per 20 giorni. Nel comune del ponte marcio 2 consiglieri su 10 si dimettono

Ben 2 consiglieri su 10 del comune di Chiopris tagliano la corda. Dopo appena 2 anni dall’insediamento del sindaco Perusin, che risiede a 20Km dal comune, Roberta Felloni ed Elettra Grattoni si sono dimesse. Non ci sono primi o secondi degli eletti. La lista era unica ed ora l’aula si regge con 8 consiglieri rimasti più il sindaco. Chiopris Viscone è il comune friulano salito alla ribalta per il caso del ponte marcio cui nessuno si preoccupa e che rappresenta un passaggio strategico per l’economia della bassa friulana. L’asse interessata è quella che collega il manzanese al palmarino e l’autostrada. Il sindaco, manovrato dai capataz locali, riferisce di non essere in grado di dare risposte. Perchè pagarlo? Perchè non dà le dimissioni vista la sua cronica incapacità amministrativa? Se non riesce, si chiami un commissario. Purtroppo, grazie alle pressioni sulla regione esercitare al Cal dai sindaci Martines, Di Bisceglie, Revelant e altri amministratori frignoni, il sindaco di un comune minuscolo di 600 abitanti come Chiopris Viscone, tira una mesata di 1.900 euri, compresi 350 euri di rimborsi per missioni al mese. Come esempio di efficienza amministrativa, l’ufficio tecnico del comune resterà chiuso dal 10 al 30 agosto per le ferie.

Chiopris Viscone è il comune dell’unico caso in Italia in cui sullo stesso tratto di fiume sono stati costruiti due ponti. Quello nuovo in cui i lavori sono interrotti e riprenderanno a ottobre del 2022 e quello vecchio, paurosamente a rischio dove nessuno si preoccupa della manutenzione, nemmeno la segnaletica di preavviso per i camion oltre le 30 tonnellate è stata installata. Di fronte al totale sbandamento del sindaco Perusin, assente rispetto alle istanze della comunità, due consiglieri si sono dimessi. Per contro, la casta dei sindaci frignoni chiede e ottiene l’aumento delle mesate, comprese le spese per missioni.