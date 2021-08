CaligoLignano Exxx…Polzive!!! Il responsabile della Polizia Locale di Fagagna verso la guida del corpo di Lignano. E’ stato commissario della mobilità di Pio Nardin

Uno dei requisiti di merito che ha consentito a Bortolussi di aggiudicarsi il concorso è stato quello del numero di anni compiuti al comando di un ufficio. Lo si capisce dall’impressionante divario fra il primo e il secondo classificato: 75 a 63,5.

Dopo le prove orali di ieri, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del concorso pubblico per l’assunzione di un ufficiale per la direzione della Polizia Locale del Comune di Lignano. Il posto era vacante dopo che Adami era rientrato a Venezia. L’ordine di classifica vede il responsabile della Polizia Locale del comune di Fagagna, Alessandro Bortolussi, al primo posto con 75 punti. Seguono Alessandro Filippin, l’udinese Debora Martone, Ennio Pertoldi, Nicola Candido, Luigi Vela, Edoardo Cellini, Simone Tonelli e Paolo Dressanti. Il nome di Alessandro Bortolussi era balzato sulle pagine di Leopost in seguito alla mobilità che il comune di Udine aveva concesso al comune di Pozzuolo del Friuli per l’assunzione dell’ufficiale Pio Nardin, querelante blogger. La commissione che aveva esaminato i due aspiranti (Federico Ruvolo e Pio Nardin) era composta dal segretario comunale Nicola Paladini, dalla collega Angela Spanò, segretaria comunale a Buttrio e Pasian di Prato e dal Responsabile della Polizia Locale di Fagagna. Per quale motivo il responsabile del provvedimento aveva indicato commissario di quel concorso Alessandro Bortolussi da Fagagna? Chi sono gli agenti in attività nel Corpo di Polizia Intercomunale dei comuni di Fagagna, Moruzzo, San Vito e Colloredo di Monte Albano? Di che natura sono gli intrecci che legano Pio Nardin con il Corpo di Polizia Intercomunale di Fagagna?

Interrogativi che allora circondarono la mobilità di Pio Nardin. Oggi uno dei commissari di quella mobilità è pronto a prendere il volo per Lignano. Molti fra gli addetti ai lavori davano per certa l’assegnazione del primato ad Alessandro Filippin, oppure, in seconda battuta, all’ufficiale Debora Martone, una delle più apprezzate e infaticabili dirigenti della Polizia Locale di Udine. Nulla da fare, il bando prevedeva un punteggio favorevole in base al numero di anni compiuti al comando di un ufficio.

In attesa dell’ufficialità, alcuni dei partecipanti hanno già puntato l’interesse sul comune di Fagagna.